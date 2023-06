Dolores Fonzi retrata la relación de una madre adolescente y su hijo en el filme "Blondi"

La actriz argentina Dolores Fonzi debuta como directora en "Blondi", un filme sobre una madre adolescente cuyo hijo ha crecido y está por entrar a la universidad. La cineasta buscó plantear una maternidad diferente en la que en sentimiento que predomina es el amor.

Comenzó a escribir una historia sobre una madre sola con su hijo en 2017. Después de varios tratamientos, el guion coescrito con Laura Paredes estaba listo a comienzos de 2022 y la película fue filmada en mayo. Ya está en cartelera en México y próximamente llegará a Amazon Prime.

"Me gustó plantear una relación entre una madre y un hijo bastante horizontal donde la madre es tal vez un poco más inmadura que el hijo y el hijo es un poco más maduro que la madre", dijo Fonzi en una entrevista reciente por videollamada desde Buenos Aires.

"Algo menos jerárquico con respecto a los roles de madre e hijo o cómo debía ser el rol. Me parecía un punto de comedia interesante que sean roomates (compañeros de piso), que vivan juntos y que compartan la vida y que son medio amigos, que no te des cuenta, pero como ella lo tuvo muy joven, podría perfectamente ser una amiga, digamos", relató.

Además de dirigir, Fonzi también interpreta a Blondi, una joven de cabello rubio, de ahí su apodo, una onomatopeya de blondie o rubia en inglés. Usa ropa muy holgada, como de rapera, y trabaja como encuestadora para estudios estadísticos. Por las noches le gusta ir a conciertos de rock. Fonzi dice que nunca dudó ante el reto de protagonizar el filme y ser su directora.

"Fui muy feliz haciéndolo, me sentí como pez en el agua, cada día fue una alegría", dijo. "El rompecabezas final me dejó muy contenta... Aprendí muchísimo, eso sobre todo y encima que me guste fue como ¡guau!"

A través de Blondi, conocemos con la distancia del tiempo y sus consecuencias, el fenómeno del embarazo adolescente. América Latina es la región con la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo, cada año alrededor de un millón y medio de chicas de entre 15 y 19 años dan a luz, según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

La historia de Blondi comenzó antes de que el aborto fuera legalizado en Argentina y cuenta que intentó interrumpir su embarazo de forma clandestina, pero no funcionó.

"Me parecía interesante mostrar eso, de cómo era, porque, claro, mi hija tiene 12 (años) y espero que no volvamos atrás con ciertos derechos", dijo Fonzi. "Me gustaba mostrar algo como cuando decimos 'cuando no había celulares', cuando la ley no existía te podía pasar lo de Blondi".

A Blondi también le gusta mucho fumar marihuana, la vemos constantemente con un porro en la boca.

"La película me parece que habla de las libertades individuales, de los vínculos más horizontales, le quita presión a lo que debe ser una madre", dijo la directora. "Estamos acostumbrados a que la madre es inmaculada, impoluta como que todas las mujeres tenemos una presión de ser un tipo de madre muy perfecta y Blondi lo que hace es que baja a tierra eso".

Pero por encima de todo, lo que queda claro es que ama a su hijo Mirko, por eso las cosas se complican cuando él empieza a buscar universidades a escondidas de ella. Mirko es interpretado por Toto Rovito a quien Fonzi conoció visitando el rodaje de "Argentina, 1985" del director Santiago Mitre, su pareja sentimental y uno de los productores de "Blondi".

"Lo vi y tuve una intuición cuando lo vi, me gustó mucho lo que hizo ahí en una escena muy pequeña. Hay algo que es tan distinto a mí físicamente que traía una capa nueva a la película, es imposible verlo y como que te trae algo de esa ausencia de ese padre; es un padre que no está, pero en él está claramente", dijo Fonzi, sobre el joven actor que es bastante más alto que ella y de cabello oscuro.

La historia de "Blondi" es un filme diferente en el género de "coming of age" o paso a la edad adulta, pues en este caso es por partida doble.

"Cada uno se despide de una adolescencia para darle la bienvenida a la adultez, porque hasta ahí venían los dos en la misma, venían viviendo en ese mundo de juventud y de libre andar en la vida", dijo Fonzi. "Lo que me parecía interesante era que lo viven a la vez".