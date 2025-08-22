logo pulso
Donald Trump asegura que TikTok tiene compradores en Estados Unidos

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anuncia que TikTok cuenta con compradores en el país.

Por El Universal

Agosto 22, 2025 02:24 p.m.
Donald Trump asegura que TikTok tiene compradores en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que TikTok tiene compradores en Estados Unidos, y añadió que hablará con el presidente de China, Xi Jinping, "en el momento adecuado" sobre la plataforma.

"Soy fan de TikTok. A mis hijos les encanta TikTok", dijo el presidente. "A los jóvenes les encanta TikTok. Si logramos que siga funcionando, genial. Estaremos atentos a las preocupaciones de seguridad. Y tenemos compradores, compradores estadounidenses".

El mandatario estadounidense también afirmó que las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad nacional de la aplicación estaban "muy sobrevaloradas".

Apenas a principios de esta semana, la Casa Blanca lanzó su propia cuenta en la plataforma de videos cortos, de origen chino.

