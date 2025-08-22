EL ROCK EN ESPAÑOL, DE LUTO

CIUDAD DE MÉXICO.- Xava Drago, vocalista de Coda, falleció a los 54años tras padecer cáncer de estómago, el cantante estuvo en contacto con sus fans durante los meses recientes, tiempo en el que detalló su delicado de salud, se despidió y hasta anunció un nuevo disco.

A través de un comunicado, la agrupación de rock mexicano informó la triste noticia.

“Con profunda una tristeza informamos el fallecimiento de nuestro hermano amigo y compañero de vida Java Drago, vocalista de Coda”.

La agrupación, formada en la década de los 90, destacó la calidad de Xava como artista y como persona, su importancia en la banda y cómo los impulsó a siempre seguir soñando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Xava no solo fue la voz de nuestra banda durante tantos años sino también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros y el espíritu que nos impulsó a seguir soñando con la música. Su entrega en el escenario su pasión por el rock y su cercanía en cada persona que se le acercaba lo convirtieron en un artista inolvidable y un ser humano entrañable”.

Su trayectoria comenzó en los años 80 con la banda Ultimátum, y más tarde se unió a Megatón, donde empezó a consolidar su estilo y presencia escénica.

En 1989, Xava fundó Coda junto a Toño Ruiz, Jesús Esquivel, Zito Martínez y Diego Benyure. Inspirados por grupos internacionales como Bon Jovi y Def Leppard, lograron crear un sonido propio que rápidamente los llevó a los escenarios más importantes del país.

El primer concierto de Coda tuvo lugar en el Teatro Isabela Corona, abriendo para Ultimátum. Apenas un año después, lanzaron su primer álbum, Tiempo Perfecto, con canciones que aún resuenan entre los fans, como “¿Por qué te fuiste?” y “Suelto el deseo”. Siguieron con discos icónicos como Enciéndelo (1993), Veinte para las doce (1995) y Nivel 3 (1997), y se presentaron en recintos como el Teatro Metropolitan y la Plaza de Toros México.

Tras un breve receso mientras Xava exploraba su carrera como solista, Coda regresó con álbumes como Vivo, Cabo, 9 y Ciclos, realizando giras por España en 2012 y varios países de Latinoamérica. Cada regreso consolidó su vínculo con los seguidores y reafirmó la importancia de su legado en el rock nacional.

El último concierto de Xava se realizó en 2023 en el Teatro Metropolitan, marcado por las complicaciones de salud que lo acompañaron en sus últimos años.