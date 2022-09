Dos mujeres más acusan de enviar mensajes obscenos a Adam Levine

A-AA+

Luego de que se hiciera pública la aventura extramarital que Adam Levine mantuvo con una influencer de nombre Somner Stroh, dos mujeres más han acusado al líder de Maroon 5 de enviarles mensajes inapropiados a través de las redes sociales.

Bajo el hashtag #ExposeAdamLevine, las jóvenes mostraron parte de las conversaciones que tuvieron con el cantante y en las que, aseguran, les habría hecho insinuaciones de tipo sexual.

Una de ellas, de nombre Maryka, compartió algunas historias de Instagram en las que se puede leer una pequeña parte de los textos que Levine le envió, donde halaga su figura y hasta le hace "bromas" subidas de tono: "distráete co*iendo conmigo", escribió el famoso. Más tarde, le envió un breve video privado diciendo: "Soy estúpido".

En otra parte de los mensajes el cantante admite estar "obsesionado" con el cuerpo de la chica y cuando ella le pregunta por su relación con Behati Prinsloo, él admite estar casado aunque asegura que su matrimonio "es un poco complicado".

Además de Maryka, otra mujer llamada Alyson Rose, también expuso al rockero mediante un video de TikTok, donde deja al descubierto los coquetos comentarios que Adam le hacía: "No debería estar hablando contigo ¿sabes?", se puede leer.

Según Rose en las conversaciones se dijeron cosas bastantes subidas de tono, pero ella asegura que no se sentiría cómoda mostrando es aparte. Incluso, reconoce que decidió desenmascarar al cantante en un acto solidario con Behati.

Aunque Levine no se ha pronunciado sobre estos nuevos señalamientos, si habló sobre las declaraciones que hizo Somner y aunque aseguró que sí mantuvo comunicación con ella, negó que hubiera existido algo físico entre ellos: "No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado", escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aseguro que lo más importante para él es su esposa y sus hijos por lo que luchará para superar este bache en su vida y continuar con su matrimonio.