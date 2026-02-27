´DRAGON BALL´ CELEBRA 40 AÑOS

´Dragon Ball´ celebró este jueves los 40 años de la primera emisión de su adaptación a la animación con renovadas expectativas por su regreso, gracias a una nueva temporada de ´Super´ y un nuevo juego, tras permanecer en el limbo su continuidad a raíz de la muerte en 2024 de su autor, Akira Toriyama.

Tras casi dos años de silencio después del fallecimiento del maestro, un mes antes del aniversario se anunció la vuelta a la vida de la maquinaria de la franquicia.

Entre las novedades figura una reinvención mejorada de ´Dragon Ball Super: Beerus´, el arranque de la serie ´Dragon Ball Super´. Se suma también una nueva temporada tras ocho años, ´Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica´, que adapta el arco de Moro del manga en el que Toriyama dio más libertad creativa a su discípulo, Toyotaro.

Anunciadas con júbilo durante el llamado ´Festival Genkidama´, un macroevento celebrado al este de la capital japonesa, a los anuncios hay que añadir el nuevo juego ´Dragon Ball: Age 1000´, que contará con un singular personaje obra del dibujante antes de su repentina partida por un derrame cerebral, y del que se ha filtrado que se trataría del ´Xenoverse 3´.

