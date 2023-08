DUDAN QUE SEA ÉL

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves dio inicio la gira de Luis Miguel, la cual representa el regreso a la música del “Sol de México”, y aunque sus fanáticas y fanáticos de Argentina, región en la que ha ofrecido las primeras tres fechas del “Luis Miguel Tour 2023”, han demostrado la euforia que han experimentado durante sus recitales, hay quienes dudan que la persona que sube al escenario se trate realmente del cantante, debido a que su apariencia luce muy cambiada, de la misma manera que, sospechan de la autenticidad de su voz, por lo que ya habría quién piensa demandarlo, pues aseguran que muchas personas tuvieron que pedir créditos para poder comprar sus boletos.

Ha habido muchas especulaciones en torno a su aparición en los escenarios, esto debido a que, físicamente, luce más delgado de nunca, situación que ha enmarcado sus facciones de forma distinta, sin embargo, hay quienes aseguran que el cambio en la apariencia de Luis Miguel no se debe a un plan de alimentación estricta, una rutina de ejercicios extrema o una intervención quirúrgica, sino a que no se trata del cantante, sino de un doble que lo está reemplazando.

O, al menos, esto es lo que se han empeñado en sugerir medios argentinos.

“Porque dicen que, si adelgazas mucho, se te cae la cara ya a partir de los 40, pero puede estar operado, puede que haya hecho gimnasia, puede haberse recuperado porque yo lo vi hace dos años en Miami y era un asco, un desastre, espantoso”, dijo una de las conductoras del programa.

Sin embargo, sus compañeros no dieron crédito de sus argumentos y destacaron: “Luis Miguel no es este”.

Sus seguidoras, además, no se han quedado con los brazos cruzados, por lo que una de ellas se hospedó en la habitación contigua a la presidencial del Hotel Faena, donde el “Sol” pasa su estancia. “Estamos todos como ya sospechando de que algo raro hay, no se deja ver, no hay contacto visual con nadie; indicó en un testimonio para la prensa argentina.

Así como hay algunos que abogan por las teorías que aseguran que no se trata de Luis Miguel sino de un impostor, también hay personas allegadas a él como el Burro Van Rankin, quien fue captado en el aeropuerto de la CDMX, que desacreditan por completo los dichos que sugieren que no se trata del “Sol”: “Eso es una verdadera mamad*, no crean en esas cosas de revistas, los datos que yo tengo son diferentes”, destacó.