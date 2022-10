Dwayne Johnson revivió los momentos más difíciles de su infancia

A-AA+

Esta noche Yordi Rosado sorprendió a sus seguidores de YouTube al presentar una emotiva entrevista con uno de los tipos más rudos del cine internacional, el actor y luchador profesional Dwayne Johnson, mejor conocido como "La Roca".

Durante varios minutos, el protagonista de "Black Adam" accedió a abrir su corazón y recordar sus inicios en la industria; sin embargo, su punto de quiebre fue cuando habló de su niñez y las carencias económicas que pasó en ese entonces.

"Aquí sí tengo que tomar otro trago", dijo Johnson al revivir el momento más difícil de su infancia: el día que corrieron a su familia y a él de la pequeña casa que rentaban.

Aunque ahora vive en una gran y lujosa residencia, cuando era niño solía dormir en una pequeña vivienda que apenas si llegaba a costar 180 dólares (tres mil 600 pesos mexicanos) por semana, pero no podían pagarlo así que los desalojaron.

"Llegamos a casa y ahí estaba el aviso de desalojo, lo recuerdo como si fuera ayer", dijo. "Recuerdo haber pensado: 'haré todo lo que pueda para asegurarme de que esto no vuelva a pasar'", agregó después de tomarse un tequila.

El actor de "Rápido y furioso" se convirtió en luchador profesional antes de dedicarse a la actuación y ahora se ha consolidado como uno de los intérpretes más reconocidos por su personalidad imponente, pero esta imagen está muy lejos de lo que es Dwayne por dentro, ya que siempre ha demostrado su lado humano con actitudes altruistas, como regalarle una camioneta a uno de sus fans y el apoyo a asociaciones con distintas causas sociales. Ahora reveló que su principal motivación desde aquel duro momento fue su madre.

"Nunca olvidaré eso, mi mamá se puso a llorar. No quiero volver a ver nunca ese dolor", expresó Johnson.

"Mi ética de trabajo, inclusive hasta el día de hoy, pienso que estoy a un par de días de haber estado ahí, en ese momento cuando fui desalojado", compartió.

Hoy el actor ha participado en 97 series y películas en muchas de las cuales ha sido protagonista. El próximo 20 de octubre estrenará su nuevo filme, en el que da vida a un antihéroe del universo de DC, un sueño cumplido con el que espera inspirar a otros niños.

"Todos los niños sueñan con ser alguna versión de un superhéroe o un campeón de algo. Lo que me atrajo de Black Adam fue que cuando era Niño y veía a "Los súper amigos" en las caricaturas no había superhéroes de color café o negro".