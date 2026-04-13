Ed Sheeran regresa a México

Ed Sheeran anuncia su regreso a nuestro país, con el concierto que ofrecerá en la Ciudad de México, el 11 de diciembre, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Se trataría de su cuarta visita a México y, en esta ocasión, presentará el "Loop Tour", gira que dio comienzo desde diciembre del año pasado.

El artista británico continúa con su gira internacional, que incluye esta presentación en la capital mexicana, reafirmando su presencia en el mercado latinoamericano.