Localizan a joven con ficha de búsqueda en la capital potosina

Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal localizaron a un joven que contaba con ficha de búsqueda, durante recorridos preventivos en la capital potosina.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida Comisión Federal de Electricidad, luego de que un ciudadano reportara la presencia de un masculino que coincidía con las características de una persona no localizada.

Tras recibir el aviso, agentes estatales acudieron al sitio, donde confirmaron la información proporcionada por un conductor de transporte colectivo, quien alertó sobre la situación.

El joven fue resguardado por los oficiales y posteriormente entregado a sus familiares, quienes agradecieron el apoyo y la atención brindada por los elementos de seguridad.

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La Guardia Civil Estatal reiteró la importancia de la participación ciudadana en este tipo de casos, ya que permite la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas.