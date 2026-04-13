Localizan a joven con ficha de búsqueda en la capital potosina
Fue ubicado por la Guardia Civil Estatal tras reporte ciudadano y ya se encuentra con su familia
Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal localizaron a un joven que contaba con ficha de búsqueda, durante recorridos preventivos en la capital potosina.
El hallazgo ocurrió sobre la avenida Comisión Federal de Electricidad, luego de que un ciudadano reportara la presencia de un masculino que coincidía con las características de una persona no localizada.
Tras recibir el aviso, agentes estatales acudieron al sitio, donde confirmaron la información proporcionada por un conductor de transporte colectivo, quien alertó sobre la situación.
El joven fue resguardado por los oficiales y posteriormente entregado a sus familiares, quienes agradecieron el apoyo y la atención brindada por los elementos de seguridad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Guardia Civil Estatal reiteró la importancia de la participación ciudadana en este tipo de casos, ya que permite la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas.
no te pierdas estas noticias
Localizan a joven con ficha de búsqueda en la capital potosina
Redacción
Fue ubicado por la Guardia Civil Estatal tras reporte ciudadano y ya se encuentra con su familia
Cae presunto asaltante de autobús en carretera 57
Rubén Pacheco
La Guardia Civil Estatal y Guardia Nacional colaboraron para la detención y continúan investigaciones
Fallece un joven al chocar en carretera 85
Huasteca Hoy
El accidente ocurrió a 15 km al norte de Ciudad Valles