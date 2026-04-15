Ed Sheeran se blinda contra reventa en concierto México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- El concierto de Ed Sheeran en México no será como el de otros artistas. Para empezar, el británico se alejó de los recintos tradicionales para mudarse al Estadio Ciudad de los Deportes, antes conocido como Estadio Azul.

Venta de boletos y medidas contra la reventa

Pero el cambio no sólo será de escenario. La compra de boletos tampoco seguirá el camino común. Sheeran decidió no trabajar con Ticketmaster, debido al juicio antimonopolio en Estados Unidos, y abrió todo un proceso de compra para luchar contra la reventa.

Este proceso no sólo deja fuera a la boletera, también a las famosas preventas bancarias, de las que tanto se han quejado los fans.

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De acuerdo con un comunicado emitido por los organizadores, los boletos solo estarán disponibles en venta general, la cual arrancará este próximo 20 de abril, en punto de las 11:00 horas, y a través de la página de Funticket.

Boletos nominativos y control de acceso

Una vez hecha la compra, los fans recibirán un correo de confirmación, pero los boletos digitales se liberarán hasta días previos al evento, reduciendo las posibilidades de reventa.

Además, las entradas serán nominativas, es decir, estarán vinculadas directamente al nombre del comprador, quien deberá presentarse el día del concierto con una identificación oficial para poder ingresar.

En caso de adquirir varias entradas, todo el grupo deberá entrar junto con la persona que realizó la compra. Si el titular no está presente, el acceso podría ser rechazado.

Por si esto fuera poco, los boletos adquiridos fuera de los canales oficiales podrían ser cancelados.

Este tipo de sistemas ya son utilizados en países como Japón, donde incluso puede vincularse el reconocimiento facial a los accesos.

Sheeran se presentará el próximo 11 de diciembre y, hasta este miércoles, esta es su única fecha en tierras aztecas.