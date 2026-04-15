Despiden a dos por usar vehículo oficial en mudanza

Luego de que en redes sociales circulara un video en el que una camioneta oficial de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) aparecía siendo utilizada en una mudanza particular en Villa de Pozos, la dependencia confirmó el despido de dos de sus trabajadores tras concluir una investigación interna por el uso indebido de la unidad.

Investigación interna y despido de empleados

La respuesta de la Comisión se dio después de que cámaras de vigilancia de Deván Residencial, ubicado sobre la avenida Gran Peñasco, captaran una pick up blanca de doble cabina, con logotipos del Gobierno del Estado y la leyenda de la CEBP, saliendo de la privada con muebles en la caja. La grabación, difundida en redes, colocó bajo señalamientos el posible uso de recursos públicos para fines personales.

Frente a la exposición pública del caso, el titular de la Comisión, Israel Mendoza Espinosa, informó que abrió una indagatoria para identificar a los responsables. El procedimiento concluyó con la detección de dos trabajadores, quienes fueron suspendidos de manera inmediata y posteriormente separados de la dependencia.

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Procedimiento administrativo y sanciones

Además de la baja del personal involucrado, la CEBP dio vista para el inicio del procedimiento de sanción administrativa correspondiente, a fin de que los extrabajadores sean sancionados conforme a la normatividad aplicable.