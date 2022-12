Édgar Vivar cumple 74 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Este 28 de diciembre, el actor Édgar Vivar celebra 74 años de vida y con más de 40 años de trayectoria artística, está muy lejos del retiro.

Édgar Ángel Vivar Villanueva nació en la Ciudad de México en 1948. Estudió teatro en el Centro Universitario de Teatro y a la par se tituló como médico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de alcanzar la fama internacional, Vivar combinaba ambas profesiones, mientras daba consulta también actuaba en algunas obras de teatro y fue así como su talento llamó la atención del joven escritor y actor, Roberto Gómez Bolaños.

Ya para la década de los años setenta, fue llamado por "Chespirito" para sumarse al proyecto de "El chavo del 8" donde dio vida a tres personajes emblemáticos: "El señor Barriga", "Noño" y "El Botija".

Con el elenco de "El chavo", Édgar Vivar conoció la cúspide de la fama y con ellos recorrió Estados Unidos y América Latina hasta que los problemas de sobrepeso comenzaron a menguar su salud.

La década de los años 90 fue especialmente difícil para este actor pues la obesidad mórbida que vivía puso en riesgo su vida hasta que tomó la decisión de someterse a un estricto tratamiento para bajar de peso y con ello recobrar no solo la fama sino también su salud.

Su recuperación no fue sencilla y tampoco rápida ya que tuvieron que pasar varios años bajo tratamiento y a partir de ese momento regresó a los escenarios. Primero en obras de teatro y, posteriormente, a la televisión y el cine.

En años recientes, Vivar ha participado en series de televisión como "Vecinos", "Mi querida herencia" y "Cómo sobrevivir soltero", además de las telenovelas "Cita a ciegas" y "La jefa del campeón".

En cine, su más reciente película se llamó "Amor a la deriva" y "Cementerio general 2". Vivar siempre ha reconocido que sus personajes de "El señor Barriga", "Noño" y "El Botija" le han abierto las puertas para conseguir trabajo, sobre todo en Latinoamérica, donde posee un gran número de fans que lo siguen en sus redes sociales y que siempre están al pendiente de los proyectos en los que participa.

La pandemia fue difícil para el actor porque, además de contagiarse de Covid, no tuvo muchas ofertas de trabajo; sin embargo, ahora está más que abierto para aceptar propuestas y, mientras el público lo respalde, continuará aceptando papeles.