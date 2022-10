Edith Encalada quiere contar su historia de abuso en una serie

A-AA+

La cantante Edith Encalada, quien es una de las víctimas de abuso del empresario y delincuente sexual libanés Jean Succar Kuri quiere contar su propia historia en una serie de televisión.

Tras haber señalado a la periodista Lydia Cacho de estar lucrando con su historia y la de las otras víctimas de Succar Kuri con proyectos de televisión basados en libros de la autoría de Cacho, como "Los demonios del Edén", en el que se expuso el caso de este pederasta, la intérprete no descarta la posibilidad de ser ella quien lleve a la pantalla la verdad.

"Sí es algo que me gustaría más adelante (hacer una bioserie)", afirmó Encalada en entrevista.

"Me gustaría poder contar mi propia historia narrada por mí y dar a conocer esa parte de mi vida privada al público, que de alguna u otra forma terceras personas han tocado sin mi autorización", señaló.

En el pasado actrices como Kate del Castillo y Yalitza Aparicio se nombraron para protagonizar alguna producción sobre este caso pero Encalada pidió a través de redes sociales que no trabajaran con Lydia por empatía al abuso que ella sufrió.

Mientras tanto aseguró que una historia autorizada por ella es uno de sus proyectos a largo plazo y que ya no espera una disculpa o reacción por parte de la escritora o la actriz Kate del Castillo, quien sí anunció que trabajaría en una producción escrita por Lydia: "Esclavas del poder", libro secuela de "Los demonios del Edén".

"Me han revictimizado los últimos años, es lo único que han hecho, pero una siempre con fe continúa en esta vida y pienso que sólo si un milagro ocurriera podríamos pensar en que (ellas) podrían recapacitar después de tanto daño", apuntó.

Por ahora Edith está enfocada en su carrera musical como parte de una reinvención. Con su nuevo EP "México, mariachi y tequila" ha hecho catarsis a través de canciones como "La protagonista", que habla de una mujer que aprende a fortalecerse después de superar una fuerte depresión.

"Es una canción muy dolorosa de una mujer que sufrió un cuadro de depresión que la llevó al suicidio por el desorden de una pareja y la maldad de una escritora, habla de que ella empieza a levantarse, vuelve a creer en la vida y empieza a ser feliz", contó.

Con este tema espera hacer a su público reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental, que es primordial para la vida.

"Tenemos que crear una concientizacion porque hay muchos que no la libran y buscan en el suicidio un camino fácil; con terapias y especialistas pueden lograr salir de esos cuadros depresivos", dijo.

Durante el resto del año estará lanzando más temas del EP como el más reciente titulado "No valió la pena amarte", que habla de superar una infidelidad.

"No Valió La Pena Amarte"

En el tema legal ella sigue luchando por hacer justicia sobre los delitos cometidos por su abusador pues en 2020 a él le otorgaron un amparo para revisar su sentencia de 112 años. Edith y otras víctimas buscan impedir que este castigo sea minimizado.

"El proceso penal continua, tanto en el fuero federal como en el fuero común estamos esperando la resolución de las autoridades competentes para poder dar a conocer los detalles pero continúo en la lucha desde el 2003, ha sido un largo proceso pero esperamos que esto se resuelva y confío en que las autoridades federales van a elegir una sentencia ejemplar para que este tipo de delitos contra menores no vuelvan a suceder".