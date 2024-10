Polémica por comentarios de Eduardo Verástegui sobre Wendy Guevara

Aunque "La casa de los famosos México" terminó sus transmisiones hace un par de semanas, la polémica que rodea a sus integrantes no se detiene.

Durante la final de esta segunda temporada, y una vez que se dio a conocer a Mario Bezares como el ganador, Adrián Marcelo lanzó un desafortunado comentario al asegurar que el conductor regiomontano era el segundo hombre en ganar el concurso, esto a pesar de que en la primera entrega fue la influencer trans, Wendy Guevara, quedó en primer lugar.

Ahora, y al más puro estilo de Marcelo, el actor Eduardo Verástegui dividió opiniones en las redes sociales, pues hizo publicó un comentario muy similar al del youtuber y llamó a Wendy como un hombre: "Hasta donde sé, ese programa (LCDLFM) sólo lo han ganado puros hombres", escribió.

Aunque esta publicación causó gran controversia entre los usuarios, y hubo quienes hasta lo tacharon de transfóbico, la situación no termina ahí. Hace unas horas el también activista político volvió a referirse a Guevara bajo pronombres masculinos; incluso, reveló que fue durante una entrevista a Telemundo y que sostiene todas sus palabras.

"Acaba de terminar una entrevista que me hicieron para Telemundo. Entre otras cosas, me preguntaron qué opinaba de Wendy Guevara, a lo que solo respondí: 'Es hombre'. Cuando lo conozca, opinaré. La verdad no es una opinión, es la verdad", expresó.

Como era de esperarse, todo tipo de comentarios empezaron a llenar el mensaje, sobre todo aquellos que reprobaron su publicación y le exigieron respeto y tolerancia hacia la influencer:

"Opinión que no vale nada , cuando la dices desde el odio", "alguien con amor en su corazón tendría comentarios menos mal intencionados", "una persona con tanto juicio no puede ser un buen ser humano", "casi 2025 y seguimos con estos pensamientos retrógradas", "estás traumado con Wendy, mientras ella bien feliz viviendo su vida", "pues bastante estúpida tu respuesta, además de agresiva", "sólo fomentas la discriminación", "creo que tú intención es obvia, no te mueve la verdad te mueve el odio", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Verástegui se ha declarado ultraderechista, por lo que se ha manifestado en contra de la comunicad, LGBT+, el derecho de las mujeres al aborto y el movimiento de izquierda; además ha expresado abiertamente su apoyo a Donald Trump.