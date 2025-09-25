Eduin Caz informa mejoría de su hijo hospitalizado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Eduin Gerardo, primogénito del vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, fue hospitalizado recientemente, según informó el cantante a sus seguidores mediante una publicación en Instagram.

Caz compartió una fotografía de su hijo en la cama del hospital, acompañado de un peluche gigante del personaje de Disney: Stitch y unas flores azules.

En la imagen, el intérprete besa la frente de su hijo, mostrando su cercanía y apoyo. Aunque no se detallaron los motivos de la hospitalización, Caz aseguró que la cirugía fue exitosa: "Una disculpa por el retraso y no llegar a los ensayos. Ahora sí les voy Premios Juventud", escribió, explicando la pausa en sus compromisos laborales.

Daisy Anahy, madre de Gerardo, tampoco dio detalles, pero celebró que todo estuviera en orden con su hijo en otra publicación: "Mi bebé, el más valiente".

Jhonny Caz, hermano del cantante y miembro de la agrupación, también destacó en los comentarios del post de Eduin, que la salud de Gerardo era la prioridad y aseguró que ya estaban retomando sus actividades: "Primero lo primero. Gad mi yayo ya está bien y acá te estamos esperando en Panamá".

La familia recibió numerosas muestras de cariño, tanto de fanáticos como de personalidades como Franco Escamilla, el conductor "El Capi" Pérez y el influencer Lalo Villar. Posteriormente, el intérprete de "Ya supérame" compartió una imagen de su hijo descansando y recuperándose en casa.

¿Cuántos hijos tiene Eduin Caz?

Caz y su pareja Daisy Anahy tienen tres hijos: Eduin Gerardo, Dhasia Geraldine y Christian, nacido en 2023 durante un período de distanciamiento entre sus padres.

Dhasia Geraldine, nacida en agosto de 2020, es considerada la "princesa" de la casa, y Caz suele expresarle su cariño mediante tiernos mensajes públicos. Aunque su agenda es agitada, procura estar presente para todos sus hijos.

Eduin, nacido en julio de 2015, es el que más se parece al cantante, según usuarios, y aspira a seguir sus pasos en la música. El intérprete también ha mencionado que desea ser exigente con sus hijos, pese a que crecen en un entorno de lujos.