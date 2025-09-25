Llega agua contaminada a vecinos de Fresnos

Habitantes de distintas calles de la colonia Fresnos denunciaron que desde el pasado fin de semana comenzaron a recibir agua en condiciones insalubres, con mal olor y un color oscuro, pese a que este sector durante muchos años ha tenido problemas con el suministro de agua potable.

De acuerdo con los testimonios, el problema inició entre el sábado y domingo, cuando vecinos detectaron que el agua presentaba un aspecto turbio, en algunos casos color café, y en otros con olor desagradable.

Tania Martínez, de la calle Sabinos, indicó que aunque el organismo operador Interapas acudió a tomar muestras y se comprometió a enviar pipas de agua para mitigar la situación, el apoyo no llegó.

Los reportes vecinales incluyen también calles aledañas y zonas detrás de avenida San Luis y avenida Matehuala, donde persiste el desabasto.

Además, habitantes denunciaron que algunas familias tuvieron que vaciar cisternas y tambos, pues se les indicó que recibirían agua limpia por pipa, lo cual no ocurrió, dejándolos sin reserva.

Mientras que en otros casos el agua que comenzó a llegar contaminó los aljibes de quienes habían surtido a pipas particulares, es el caso del domicilio de la señora María Elena Castillo, en la calle Ébanos.

Ayer, el Interapas informó que, por mala calidad del agua proveniente de El Realito, la empresa que opera el ducto realiza desfogue del líquido, antes de que llegue a los tanques de distribución.

Sin embargo, no se informó si Fresnos forma parte de las colonias afectadas en Soledad.

Por la noche del miércoles, informaron que el agua comenzó a llegar al cumplir con la norma de calidad, por lo que el suministro en casas se reestablecería gradualmente.