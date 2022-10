Eiza González protagonizará junto a Henry Cavill película de la SGM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- Eiza González sigue demostrando que para el talento mexicano no hay barreras, pues ahora el actor Henry Cavill, quien regresa a su papel de "Superman", protagonizará una nueva película de acción y espionaje junto a la famosa.

Fue el portal "Deadline" quien reportó que el británico y Eiza se unirán para la cinta "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" que estará dirigida por Guy Ritchie. El cineasta también ha participado en otras obras como "Sherlock Holmes" (2009) y "Los Caballeros" (2009).

De acuerdo con el medio, la sinopsis está inspirada en hechos reales, además que estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

La historia sigue el plan secreto de combate que fue trazado por el general Winston Churchill e Ian Fleming, éste último el conocido escritor de las novelas de James Bond que también fue parte de la inteligencia y ayudó a la creación de una unidad clandestina contra los nazis.

Precisamente el guion, escrito por Ritchie y Arash Amel, está basado en el libro del corresponsal de Guerra Damien Lewis, llamado igualmente que la película.

¿Quién será Eiza?

Eiza se meterá a la piel de una francotiradora militar con nociones de espionaje, a la par que Cavil será el líder de la organización.

Hasta el momento se conoce que Black Bear Entertainment, la productora, está en búsqueda de un estudio que le interese distribuir la cinta, ya que en un inicio se especuló que Paramount Pictures sería el encargado.