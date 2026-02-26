Eiza González revela trastorno alimentario tras muerte de su padre

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).-

que atravesó durante dos épocas complejas de su vida. La actriz indicó que, abrirse y contar lo que enfrentó, le parece importante para incentivar a otras personas que, como le sucedió a ella, se ven afectadas por lay el deseo de aprobación y validación de los otros.En EU, del 23 de febrero al 1° de marzo, se celebra lade Concientización sobre los, intervalo en el que labusca reducir el estigma y asistir aquellas personas que requieran de ayuda especializada para regular sus conductas y regímenes de alimentación., la hija menor de Demi Moore y Bruce Willis, ha sido una de las famosas que, a propósito de la fecha, recurrió a sus redes para hacer unaacerca del proceso que ha recorrido, relacionado con elque padeció, sin embargo, la joven ya había hablado de esta situación desde hace varios años de atrás, por lo que sus seguidores se limitaron en aplaudir su talente para seguir recuperándose.En cambio, el post deimpactó con gran resonancia, pues se trata de laque la actriz mexicana aborda esta situación públicamente. De hecho, confió que, si se había decidido a compartir su experiencia, relacionada a su lucha por dejar atrás los malos hábitos que un día formaron parte de su vida, era porque esa acción se convertía en un recordatorio, para sí misma, de que está en el camino correcto, pues también reconoció que es una batalla constante y que no ha conquistado al cien por ciento.Eiza rememoró que susse detonaron con la, don, cuando la joven tenía apenas"Durante la mayor parte de mi vida, la relación con mi cuerpo ha sido complicada; comenzó a temprana edad, con la muerte repentina de mi padre, cuando lidié con la, intentando calmar un dolor que no había procesado. A los 13 años, había aumentado 30 libras -equivalente a los 13 kilos-, casi de la noche a la mañana, lidiando con el duelo, la pubertad y la confusión, todo a la vez", compartió.Luego de un tiempo, la joven se reestableció, hasta que, con, comenzó a darse a conocer, en la búsqueda de dedicarse a la actuación y, el, junto con las, la llevaron a que su relación con la comida y su apariencia física se recrudeciera nuevamente."A los, de repente fui empujada a la mirada pública, cada parte de mí fue diseccionada, cada detalle criticado y, todo el mundo, parecía tener una opinión sobre mi cuerpo, acerca de quién era yo y quién debería ser; ese nivel de escrutinio alimentó, naturalmente, una profunday me envió por un camino doloroso, me obsesioné, pesándome constantemente, midiendo mi, preguntándome si perder más (peso) haría que la gente me quisiera, o que yo me quisiera a mí misma".La actriz recordó que eso no sucedió y ella continuó respondiendo a su, orillándose a uny emocional muy vulnerable.En retrospectiva, Eiza indicó que, sula enseñó a comprender que la mente es quien rige y que, así como esta puede claudicar, también tiene la opción de optar por un camino en el que la salud sea una prioridad."La única cosa que aprendí de todo esto es lo poderosa que puede ser la mente y cuánto podemoscuando ponemos nuestraen ello, la misma energía que pones en achicarte, conformarte, o adaptarte a las normas, puede usarse para construir lo que realmente sueñas ser".Así, y mostrando sua todas esas personas que aún lucha contra un trastorno, la actriz reconoció que no se trata de unapues, sigue esforzándose por ser más amable con su cuerpo."Me he comprometido profundamente a darle, alimentándolo con, cuidado y, para que pueda sentirse feliz y realizado; estoy orgullosa de donde estoy y del trabajo duro que se necesita para romper viejos patrones, espero que cualquiera que lea esto, sepa que elegirse a sí mismo y honrar su cuerpo, por las razones correctas, es mucho más significativo, no me gusta fingir que el viaje ha terminado, es difícil, complejo, pero nunca es demasiado tarde".Junto con este mensaje, compartió una serie de, en donde se le ve, que intercaló con instantáneas antiguas, donde sues notoria.Algunas de las famosas que han aplaudido la, de abrirse, son, la misma hija de Bruce Willis y Karla Díaz, por mencionar algunas.