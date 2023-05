El argentino Juan Ingaramo ve en México una de sus "casas del corazón"

Ciudad de México, 25 may (EFE).- El cantante argentino Juan Ingaramo está de regreso en México, país con el que cada vez tiene más vínculos, y se reencuentra con sus seguidores, quienes, asegura en una entrevista con EFE, son de los más fervientes.



"Es eso lo que más me desafía y más adrenalina me genera: venir a un lugar tan lejos de mi casa y que a través de la música estemos conectados, eso comprueba la universalidad de este lenguaje único", relata el artista, quien tocará este jueves para su público del estado de Puebla y el viernes en la Ciudad de México.

Sobre esto cuenta que cada vez que viene a México se sorprende del fervor de sus seguidores, quienes conocen sus canciones y cantan hasta las primeras de su carrera, algo que pudo comprobar en su concierto en Guadalajara el sábado pasado.

"Tuve concierto en Guadalajara y (sucedió) al contrario de lo que me imaginaba: mi miedo era que no viniera nadie, y se armó una noche hermosa con un publico que cantó todas las canciones, (incluso) las más viejas", cuenta.

Por esto, dice estar deseando los "shows" de Puebla y Ciudad de México, para encontrarse con su público de estos lugares y cantarles su repertorio, que incluye música que saldrá próximamente en un álbum en el que se incluirá "Anímate", una canción muy bailable publicada hace un mes que se olvidó de incluir en el "set" de Guadalajara y que terminó por cantar ante las peticiones del público.

Sobre su próximo álbum, Ingaramo se asegura de guardar en secreto el nombre, pero comenta que tiene mucho que ver con el puente entre su natal Córdoba y la Ciudad de México, sus dos "casas del corazón", aunque actualmente reside en Buenos Aires.

"Me gustaría armar un camino de sencillos que vayan desandando este concepto, este cuento, esta historia y en su momento llegar a soltar al álbum", añade.

Ingaramo considera que el panorama actual implica una globalización "en el que todos usamos el mismo filtro de cara y hacemos los mismos 'challenges'", algo que resulta positivo porque borra fronteras "pero también borra identidades".

"Dada esta situación global es como que instintivamente entro a mi identidad más profunda, y ahí veo Córdoba, veo mi ciudad, mi historia, y desde ahí es que construyo este disco que siento me va a definir al 100 %", concreta.

Pero en este dejarse llevar por sus raíces también cabe la posibilidad de diversificar, no solo en géneros -se atreve con pop, reguetón, cumbia y dice que le encantaría adentrarse en el regional mexicano-, sino también en disciplinas, pues recientemente apareció en la segunda temporada de la reconocida serie "El Reino", y no descarta seguir explorando la actuación.

"Hasta ahora fue todo intuitivo al 100 %, me tocó ser parte de una serie que tiene el elenco más 'top de argentina y fue un desafío pero lo loco fue que no tenia ninguna expectativa actoral. No soy actor profesional ni tenia que demostrar nada a nadie, lo disfruté mucho, fue un juego", termina.