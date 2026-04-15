El Bogueto propone estudios musicales en centros de rehabilitación

Ciudad de México, 15 abr (EFE).- Entre celulares al aire, saludos, porras y una inusual expectación en los pasillos de la Cámara de Diputados de México, el artista urbano mexicano Armando Toledo Rosas, conocido como ´El Bogueto´, convirtió este miércoles su participación en San Lázaro en algo más que un mensaje de prevención contra las adicciones a los jóvenes.

Foro en la Cámara de Diputados destaca importancia de centros de rehabilitación

Al participar en el foro 'La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México', realizado en el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara baja del Congreso mexicano, 'El Bogueto' anunció una iniciativa para instalar estudios de grabación en centros de rehabilitación, como una vía para alejar a jóvenes de las adicciones y abrirles una opción de vida.

El encuentro buscó visibilizar el papel de estos centros en la atención de personas con consumo problemático y reconocer a figuras con influencia entre la juventud mexicana, como en el caso del cantante de géneros urbanos, como el reguetón y el trap.

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En el acto también estuvo la exboxeadora Mariana 'La Barby' Juárez, junto con legisladores, representantes de organizaciones civiles y responsables de centros de rehabilitación.

El Bogueto comparte su experiencia y proyecto musical

Desde la tribuna, el cantante habló de su origen en el populoso municipio Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y del entorno que, dijo, enfrentan muchos jóvenes de barrio, donde "no hay oportunidades" y "las drogas y lo malo" aparecen como parte de la vida cotidiana.

En ese contexto, relató que la música fue su refugio y la herramienta que le permitió cambiar su rumbo y el de su familia.

Con ese telón de fondo, anunció que trabaja para llevar estudios musicales a centros de rehabilitación.

Según dijo, el proyecto ya comenzó a caminar y busca que jóvenes internados encuentren en la música una oportunidad real para rehacer su vida y, con ello, transformar también la de sus familias.

El artista planteó que, si él pudo modificar su historia a través de la música, otros jóvenes con "hambre de salir adelante" también pueden hacerlo y cambiar la realidad de sus familias.

También admitió que en otra etapa de su carrera cantó "a lo malo", pero aseguró que hoy intenta limpiar sus letras y dejar "una semilla" entre los adolescentes y jóvenes que lo escuchan, para que opten por "el camino correcto".

En su mensaje, resumió su nueva idea de lo que significa ser "gángster": cambiar de vida, ser leal a los sueños y no quedar definido por el pasado.

La presencia de 'El Bogueto' en el recinto legislativo provocó fuerte afluencia, fotografías y reacciones dentro y fuera del salón, en un foro que también despertó comentarios encontrados en redes sociales por el perfil del cantante. EFE

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