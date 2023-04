El bolero se moderniza con artistas pop, urbanos y regionales

MIAMI (EFE).- Después de la modernización de la bachata, el merengue y el reggae, ahora le toca a la música romántica comenzando por el bolero, al que le han comenzado a meter la mano artistas urbanos, pop y hasta del regional mexicano.



"No hay nada más romántico que un bolero. Un artista latinoamericano no tiene como no visitarlo cuando hace música de amor y desamor", dijo a EFE el cantautor venezolano Lasso, quien se inspiró en este género musical para la composición de gran parte de su disco "Eva", el cuarto de su carrera.

El compositor e intérprete de "Ojos marrones", uno de los temas más exitosos de 2022, está convencido de que "todas las canciones románticas han nacido allí, en un bolero que escuchamos en la infancia o en la preadolescencia".

Rosalía y Rauw Alejandro coinciden con él. En una entrevista con Billboard, al lanzar las tres canciones de "R+R", su primer trabajo en conjunto, explicaron que al plantearse hacer una composición romántica, "teníamos que hacer un bolero".

El resultado fue "Promesa", una canción dedicada a la abuela de la artista española, que le "enseñó a amar los boleros", explicó Rosalía.

El género nacido en Cuba y abrazado después por México antes de enamorar los corazones de todo el mundo hispano, fue un conector entre las familias de ambos artistas urbanos, de Carolina (Puerto Rico) a Barcelona (España).

LAS VARIADAS CARAS DEL BOLERO MODERNO

Para los puristas "Promesa" es un "adefesio" si se le asocia con el bolero.

Los amantes de lo experimental sin embargo lo han llamado "un bolero intervenido".

Llámenlo como lo llamen los demás, la canción fue definida por los artistas como "un bolero trapero", en relación al trap, el subgénero del hip hop que usa acordes menores para crear una atmósfera triste, en contraste con las letras eróticas y la percusión bailable.

Aunque hasta ahora no había entrado en el universo urbano, el bolero ya había coqueteado con otros géneros. Tras nacer en Cuba en el siglo XIX, el bolero fusionó en el siglo XX con otros estilos musicales y provocó el surgimiento de algunos subgéneros como el bolero rítmico, el bolero son, bolero-chacha, bolero mambo, el bolero ranchero (mezcla de bolero y mariachi mexicano).

Después vinieron el bolero moruno (bolero con influencias gitanas e hispánicas), el bolero salsa e incluso la bachata.

Natalia Lafourcade, Lila Downs, Mon Laferte, La Santa Cecilia o Daniel, Me Estás Matando son otros de los artistas que han incluído boleros tradicionales y fusionados en su repertorio.

En Chile, es una de las bases del movimiento "pop de raíz" con exponentes como Bloque Depresivo , el bajista de Los Tetas Demian Rodríguez, Flor del Recuerdo, Carlos Cabezas Rocuant, Paz Court y Ana Tijoux, con un proyecto musical llamado Roja y Negro.

En Colombia, el grupo Monsieur Periné ha jugado con el bolero en temas como "Encanto tropical". La costarricense Debi Nova ha sido hasta más directa y más experimental en canciones como "Un bolero para Lola".

EL BOLERO VUELA

El artista urbano Myke Towers, quien en su nuevo disco "La vida es una", tiene varias canciones de amor con elementos de bolero, "la insistencia por paralizar los géneros musicales y encerrar a los artistas en cajitas siempre fue absurdo, pero hoy en día lo es más porque ya no funciona".

Por ejemplo, su tema "Mi droga" arranca con guitarras típicas del bolero y mantiene parte de su base rítmica. Es una canción de amor, pero "¿se le puede llamar un bolero? Depende de quien lo escuche. Para mí no tiene sentido querer ponerle un nombre al arte. Nosotros vamos agarrando elementos e inspiración de las cosas que nos mueven", subraya Towers.

El cantante mexicano Mario Bautista, quien creció en una familia dedicada profesionalmente a la música, afirmó que así como ha sucedido con otros géneros musicales, "el bolero está regresando, pero con nuevas caras. Todo depende de qué artista lo esté retomando".

"Cada uno lo va a hacer a su manera", destacó el artista famoso por sus trabajos con Los Tigres del Norte y Banda El Recodo. Su más reciente sencillo "Perdón", con León Leiden, es un bolero pop, con elementos de la música de la década de los 80.

Eso no quiere decir que con este vuelo del bolero por el abanico de la música de hoy no incluya algunas versiones más clásicas. Ricardo Montaner y Carlos Rivera presentaron a finales de marzo pasado un bolero ranchera llamado "Ya no fumo" y Andrés Cepeda y Gusi salieron con "Duele" un bolero chachachá.