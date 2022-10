El día que Itatí Cantoral fue la reina en San Luis Potosí

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Itatí Cantoral tiene un cariño muy especial por San Luis Potosí y cada que visita a la entidad es para anunciar proyectos muy importantes para su carrera.

La actriz recordó el día que fue elegida por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, entonces encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, como imagen y reina de la Feria Nacional de la Enchilada 2014.

Cantoral volvió a inició del 2022 a la entidad y se reencontró con el político, pero ahora siendo gobernador de la entidad.

Su trabajo en la actuación le permite ser una de las actrices más cotizadas por producciones y le ofrecen proyectos como películas, series y obras de teatro muy cotizadas.

La Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) es un evento organizado por el municipio de Soledad de Graciano Sánchez desde hace más de nueve años.

Esta festividad se organiza en conjunto con las autoridades municipales y cámaras empresariales así como los sectores restauranteros.

En la FENAE se realizan muestras gastronómicas, eventos culturales, deportivos y conciertos.

Itatí Cantoral fue elegida como su madrina, donde su imagen sirvió para promover este platillo culinario y dio a conocer el elenco que se presentó en el Teatro del Pueblo.

La actriz recordó que desde su participación en la película Princesa, los habitantes de Soledad le hicieron sentir calor y amabilidad, entonces cuando se le invitó a convertirse en reina, se mostró dispuesta y contenta y este acuerdo fructificó en un magnífico trabajo de fotografía y diseño.

Ligar a la conmemoración con personajes de talla nacional e internacional, tenía como meta consolidar a la FENAE entre los turistas.

La FENAE se realiza tradicionalmente entre la última semana de marzo y la primera de abril.

Cantoral anunció en septiembre de este año su deseo por hacer una campaña teatral en San Luis Potosí.

La famosa asistió como invitada al Primer Informe de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, donde reconoció que en la entidad existe mucho talento.

"A mí me encantaría con el Gobierno del Estado, ahora que vi el festival de danza vi unas bailarinas impresionantes, grandes actores y mucho talento artístico en San Luis Potosí y a mí me gustaría tener una compañía teatral en San Luis".

Una manera para honrar el talento artístico potosino, Itatí aceptó ser la protagonista de la serie biográfica de la actriz originaria de San Luis Potosí que triunfó en Hollywood, Lupe Vélez.

En este año se filtró la noticia, pero aún no se anunció la productora responsable y cuándo se estrenará.

Cantoral aceptó el papel al declararse como una gran fan de la diva.

La actriz dijo que los potosinos deben estar muy orgullosos por la gran cantidad de embajadores artísticos a lo largo de su historia.