EL LADO MÁS ÍNTIMO DEL REY POP

BERLÍN.- Desde el ritmo de sus pies imparables cuando era un niño lleno de potencial en los Jackson Five al éxito mundial, ´Michael´ explora la disyuntiva de Michael Jackson entre su familia y su arte en una cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jafaar, transformado hasta en el más mínimo detalle en su tío.

La película llega esta semana a los cines de todo el mundo tras un preestreno en Berlín que reunió a gran parte de la familia Jackson, que se dieron un baño de multitudes con tres días de celebraciones para presentar el filme.

Michael Jackson "se encontraba dividido entre el amor por su familia y su impulso por crear su propio arte, cómo luchaba contra la soledad mientras buscaba la libertad", señaló Fuqua en un panel celebrado en Berlín tras la presentación de la cinta.

Eso es en lo que se centra un filme que llega hasta 1988, cuando Jackson realizó su primera gira en solitario, para promocionar el que era su séptimo álbum de estudio, ´Bad´.

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Por ello, en la película no hay referencia a algunos de los episodios más controvertidos de la vida del cantante, como las acusaciones de abuso infantil, que se destaparon a partir de 1993, o el polémico nacimiento de sus tres hijos.

Lo que cuenta ´Michael´ es la primera etapa junto a sus hermanos, en la que hubo un punto de inflexión, la grabación del anuncio de Pepsi en 1984 en el que la pirotecnia le provocó quemaduras graves en la cabeza.

Este capítulo, que se muestra en la película, significó para él tanto un cambio físico, por la pérdida de cabello en la zona afectada, como personal.Son algunos de los detalles que cuenta un filme en el que dos actores dan vida a Jackson. El pequeño Juliano Valdi le interpreta de niño y su sobrino Jaafar, en sus inicios como estrella. En la película, la casa es la original, al igual que la calle donde se grabó el famoso videoclip de ´Thriller´ y los Grammys que se agolpaban en sus manos en la gala de 1984.