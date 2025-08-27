El mensaje de "El Mayo" Zambada a Paco Stanley en programa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pasado lunes, Ismael Zambada García, conocido como "El Mayo", se declaró culpable en una corte federal de Brooklyn por cargos de crimen organizado.

Durante la audiencia, el histórico líder del Cártel de Sinaloa pidió perdón a quienes resultaron afectados por sus actos, marcando así el desenlace judicial de una carrera criminal que se extendió por más de tres décadas.

En paralelo, las redes sociales rescataron un episodio de la televisión mexicana de los años noventa que, en su momento, pasó como una anécdota curiosa, pero que hoy se lee con otros ojos: Paco Stanley, en su programa "Pacátelas", mencionó en vivo un saludo firmado nada menos que por "Mayo Zambada".

Durante una de las transmisiones del programa "Pacátelas" en 1999, antes del asesinato del presentador Paco Stanley, éste recibió una nota de una edecán que leyó en vivo frente a las cámaras. El mensaje decía: "Reciba un pequeño presente de su amigo, Mayo Zambada de Culiacán, 'tamos aquí presentes, su familia, o sea mi familia...".

Al darse cuenta de que al final del papel se advertía "por favor, no lo lea en público", el conductor reaccionó con nerviosismo, improvisando comentarios como: "ya quemé a todo mundo aquí y ¿quién es Mario?". Para salir del apuro, intentó bromear y cerrar el tema con un agradecimiento al supuesto remitente.

El episodio, que en su momento fue visto como una ocurrencia más en la televisión en vivo, ha cobrado relevancia tras la confesión de Zambada en Estados Unidos. Usuarios de X (antes Twitter) y TikTok retomaron el fragmento como ejemplo de la forma en que figuras del narcotráfico lograban colarse incluso en espacios de entretenimiento masivo.

A la fecha, el saludo leído por Paco Stanley se interpreta como una muestra de cómo el narcotráfico estuvo presente en la vida pública mucho antes de los grandes juicios que han expuesto su alcance internacional.