Un hecho, ampliación del aeropuerto de Tamuín en febrero: RGC

Para febrero del 2026, comenzará la construcción de la ampliación del aeropuerto de Tamuín, proyecto indispensable para la colectividad con la región Huasteca, estimó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Aseguró que ya se cuenta con una bolsa presupuestal inicial de 4 mil 600 millones de pesos. "Ya es un hecho (que comienzan los trabajos de construcción)", aseveró.

Gallardo Cardona manifestó que el objetivo es recibir vuelos desde diferentes puntos regionales, y del complejo aeroportuario generar una línea de la Red Metro que conecte hacia el municipio de Ciudad Valles y de ahí hasta la municipalidad de Tamazunchale.

El mandatario estatal sostuvo que la obra aeroportuaria se complementará con el proyecto denominado "riviera huasteca", consistente en construir un corredor turístico por varios municipios.

"Vamos a platicar, a detonar (con la Secretaría de Turismo federal). La verdad que es un proyecto de primer nivel, de mucho impacto turístico para la huasteca. Estos paradores que se van a crear cada 10 kilómetros, en la entrada de cada pueblo mágico, donde va haber paradas de la Red Metro, locales de artesanías", comentó.