El Óscar a mejor actriz: entre la prevista Blanchett y la inesperada Yeoh

WASHINGTON (EE.UU.)- Diversas en sus orígenes, en sus carreras y también en los papeles por los que están nominadas. Así son las cinco candidatas al óscar a la Mejor Actriz: Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Yeoh, Michelle Williams y Cate Blanchett, quien parte como favorita tras haberlo ganado casi todo.

La reencarnación del mito Marilyn Monroe en sus horas más íntimas y oscuras; una alcohólica que lucha contra sí misma; una excéntrica madre de familia formadora de un genio del cine; un ama de casa que acaba dando patadas de kung fu entre universos paralelos y una directora de orquesta que se mueve como tiburón en un mundo de hombres.

Cinco papeles muy distintos interpretados por cinco actrices con orígenes diversos: una latina (De Armas), una asiática (Yeoh), una británica (Risenborough), una australiana (Blanchett) y solo una estadounidense (Williams).

Aunque Blanchett parte como favorita, según el histórico de premios de la temporada, la Academia de Hollywood, con su afán por apostar por la diversidad, podría encumbrar también a la primera mujer malaya en ser nominada en la historia, Michelle Yeoh, por su papel en la cinta que sí es, claramente, favorita de la noche, “Everything everywhere all at once” con 11 nominaciones.