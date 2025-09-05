logo pulso
El Paso de la Araña: el baile viral que conquista TikTok

Descubre el tutorial del Paso de la Araña, la coreografía que ha sorprendido a todos en las plataformas digitales.

Por El Universal

Septiembre 05, 2025 01:57 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Parece que un nuevo y curioso baile podría volverse aún más viral en TikTok. Se trata de "el paso de la araña", un nuevo trend que decenas de usuarios están intentado replicar en la más famosa plataforma de videos cortos.

Dicha coreografía llamó la atención de miles de personas, tanto por su peculiar nombre como por su inusual forma de ejecutarse.

¿Qué es el "paso de la araña"?

La usuaria de TikTok @yourmother1997 compartió su icónico paso de baile durante una boda, el paso provocó la risa y sorpresa de los invitados, pero lo mejor es que el video de nueve segundos se viralizó rápidamente, pues hasta el momento cuenta con 80 millones de vistas, 11 millones de likes, casi 40 mil comentarios y poco más de medio millón de guardados.

La mayor parte de los comentarios del video son sarcásticos, se puede leer algunos como: "es como el baile de la iguana en México JAJA", "La pregunta es, ¿Cómo descubrió que podía hacer eso? JAJAJAJAJA", "I love whatever´s wrong with you" o "Amiga ponlo en tu currículum".

¿Cómo hacer el "paso de la araña"?

La misma usuaria decidió realizar un tutorial ante la petición de todas aquellas personas que le pedían paso a paso para lograrlo.

"Tengo una boda en 32 días, ¿puedes hacer un tutorial por favor?", es la petición que le hicieron a @yourmother1997, su respuesta fue un vídeo de 36 segundos donde explica cómo lograrlo de forma correcta.

