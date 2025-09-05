logo pulso
¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

FIESTA COUNTRY CON LA FAMILIA Y AMIGAS

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A

Silvia Foyo de Zendejas celebró sus 64 años de vida con una estupenda celebración estilo country, entre seres queridos y amigas.

En una agradable atmósfera que creó en su hogar, radiante, luciendo un estilo vaquero, recibió a las invitadas, quienes la felicitaron y desearon éxito en los proyectos a emprender.

Ahí, con ella, compartieron este día especial su hija Silvana Zendejas Foyo, su nuera Nayelli Maya de Zendejas y sus hermanas Pupi y Araceli Foyo.

Al igual, se sumaron a su felicidad sus grupos de amigas cercanas, quienes disfrutaron de un estupendo festejo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ellas, le expresaron su afecto y admiración, así como los mejores deseos de prosperidad con su familia.

El encuentro, pleno de alegría,con emotivos instantes y agradables sorpresas.

