¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Silvia Foyo de Zendejas celebró sus 64 años de vida con una estupenda celebración estilo country, entre seres queridos y amigas.

En una agradable atmósfera que creó en su hogar, radiante, luciendo un estilo vaquero, recibió a las invitadas, quienes la felicitaron y desearon éxito en los proyectos a emprender.

Ahí, con ella, compartieron este día especial su hija Silvana Zendejas Foyo, su nuera Nayelli Maya de Zendejas y sus hermanas Pupi y Araceli Foyo.

Al igual, se sumaron a su felicidad sus grupos de amigas cercanas, quienes disfrutaron de un estupendo festejo.

Ellas, le expresaron su afecto y admiración, así como los mejores deseos de prosperidad con su familia.

El encuentro, pleno de alegría,con emotivos instantes y agradables sorpresas.