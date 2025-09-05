Alumno de “prepa” da muerte a otro

CHARCAS.- Un joven estudiante de preparatoria perdió la vida en una riña callejera con otro compañero de escuela, donde lamentablemente el contrincante sacó una navaja e hirió en varias ocasiones al adolescente, corporaciones de auxilio lo llevaron a un hospital de Charcas pero lamentablemente perdió la vida

Los dos protagonistas del lamentablemente suceso tienen apenas 16 años de edad, uno perdió la vida y el otro, presunto responsable, fue capturado por las autoridades que se movilizaron de inmediato luego del reporte.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en las inmediaciones de la escuela preparatoria ubicada en la calle Profesora Adela Delgadillo, en la cabecera municipal de Charcas, donde se suscitó una riña entre dos alumnos y uno de ellos agredió con un arma blanca al otro, dejándole varias lesiones y huyendo; al lugar acudieron corporaciones de emergencia y elementos de la Guardia Civil Estatal para iniciar las investigaciones.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel de 16 años de edad, quien sufrió heridas por un arma punzo cortante en el tórax y fue enviado a un centro de salud en el municipio de Charcas, pero lamentablemente perdió la vida.

Elementos de la Guardia Civil Estatal empezaron la búsqueda del presunto agresor y al localizarlo realizaron su detención, siendo identificado como Pedro N. de 16 años de edad, el cual fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes en los que se llevan a cabo las investigaciones.

De manera extraoficial se informó que los dos jóvenes ya tenían rencillas desde hace tiempo y ahora el caso culminó con la muerte de uno de ellos y la detención del otro.