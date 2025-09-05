logo pulso
Hallan un cuerpo colgado en puente La Bonita

Presentaba signos de haber sido ejecutado y no ha sido identificado

Por Redacción

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Hallan un cuerpo colgado en puente La Bonita

MATEHUALA.- El cuerpo de un hombre ejecutado fue localizado colgado en el puente La Bonita, en la carretera '57, por ahora no ha sido identificado, pero las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso.

El hallazgo ocurrió la mañana del miércoles en la carretera '57, en el entronque con la vía hacia Charcas, justo debajo del puente conocido como La Bonita, donde lo automovilistas al ver al hombre colgado con una cuerda, pidieron apoyo a través de los números de emergencia, llegando inmediatamente las corporaciones policiacas tanto la Guardia Civil Estatal como la Guardia Nacional.

Al llegar, los agentes policiales vieron el cuerpo de un hombre sin vida, el cual, presentaba signos de haber sido ejecutado y la zona fue acordonada, solicitando apoyo para que el personal de Servicios Periciales hiciera el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista.

Hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto. 

