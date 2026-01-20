El Pirru condiciona a José Emilio para reconciliarse: la historia detrás del conflicto familiar

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Las diferencias entre José Emilio Fernández Levy y su padre, José María "el Pirru" Fernández, continúan. El joven cuenta que, hace sólo unos días, buscó a su progenitor para hacer las paces y, a cambio, recibió un presunto condicionamiento, relacionado a la situación financiera familiar.

El hijo menor de Mariana Levy fue captado en las inmediaciones de Televisa. Expectante, debido a que ya cursa su último año en el CEA, José Emilio habló de su disposición a aceptar el proyecto que se le ofrezca, sin importar si es melodrama, teatro o cine, pues para él lo importante es obtener una oportunidad.

Mientras lucha por hacerse de una carrera, y un propio nombre, Fernández Levy sigue enfrentando ciertas rispideces con algunos integrantes de su familia, como ocurre con su padre, del que se mantiene distanciado desde hace años.

El actor en formación reconoció que aún no consigue reconciliarse con su papá a quien, coincidentemente, había visitado sólo hace unos días atrás, en búsqueda de un acercamiento, el cual fracasó, debido a la petición que su progenitor le habría hecho.

"Intenté hace poquito hacer las paces con mi papá, de hecho, fue el viernes (16 de enero), fui a verlo, le escribí una carta y, bueno... todo salió bastante mal".

Fue entonces que José Emilio contó que "el Pirru" le habría puesto como condición que le entregase el dinero que obtenga de la venta de la casa de Cuernavaca de Mariana Levy.

"Él me dijo que si yo quería ser su hijo, tenía que darte la parte de la venta de la casa de mi mamá, que porque según él es su casa, y lo perjura, entonces, para ser su hijo lo tengo que comprar, fue algo que me decepcionó bastante y me sorprendió", señaló.

En 2023, al poco tiempo después de que José Emilio dijera a los medios que su padre tenía una orden de aprehensión, debido a los adeudos de la casa de Cuernavaca, fue el propio "Pirru" que dio su versión de los hechos.

Fernández dijo que, si bien, la casa de Cuernavaca estaba a nombre de Mariana Levy, era en realidad porque él así había decidido escriturarla, para protegerla patrimonialmente, pero que había sido él que, con su dinero, había construido esa casa y seis más que se encontraban en el mismo fraccionamiento.

Por ese motivo, "el Pirru" alegaba que, la casa, heredada por Mariana -y heredada a Paula y José Emilio- le pertenece a él, sumando que, desde que la actriz murió (2005) y, hasta el año 2009, se encargó de solventar los gastos de la manutención y gastos relativos a la propiedad.

En esa época, "el Pirru" negó haber abandonado a su hijo, al aseverar que fue José Emilio quien le pidió que se mudara de la casa de Cuernavaca, ya que él estaba a poco de cumplir la mayoría de edad y, en acuerdo con sus hermanas, había decidido vender la casa.

"Dice 'me corrió', 'me abandonó', y eso no es verdad, el que me corrió fue él, implícitamente hay un abandono, pero no porque yo hubiera querido, ¿cómo lo voy a abandonar yo sí es él el que me está corriendo?", dijo en su momento.