Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil

Descubre los horarios y canales para ver los emocionantes partidos de la Jornada 4

El Universal

Enero 20, 2026 12:37 p.m.
A
Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Hoy comienza la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con tres encuentros, pero antes daremos un repaso a la tabla de posiciones después de tres fechas.

Rayadas de Monterrey y Toluca comparten el liderato con paso perfecto, nueve puntos de nueve posibles para estar en lo alto de la clasificación.

América, Pumas, Cruz Azul y Chivas siguen de cerca su marcha con su invicto y siete puntos; Pachuca, FC Juárez y Mazatlán FC mantienen el paso con seis unidades.

Las campeonas Tigres tienen un encuentro menos y por ahora marchan en la posición 10 con cuatro unidades, luego de su empate frente al León Femenil.

Santos, Puebla, Atlas, Querétaro y Necaxa se encuentran en el fondo de la tabla sin unidades; Atlético de San Luis y León tienen apenas un punto.

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 4?

Hoy comenzará la actividad con tres duelos y mañana culminará la cuarta fecha con los seis duelos restantes.

Martes 20 de enero

Pachuca vs Puebla/ 19:00 horas/ FOX One y Tubi

Atlético de San Luis vs América/ 20:00 horas/ ESPN

Xolos vs FC Juárez/ 21:06 horas/ FOX One y Tubi

Miércoles 21 de enero

Necaxa vs Pumas/ 18:00 horas/ ViX y YouTube Liga MX Femenil

Toluca vs Tigres/ 18:00 horas/ ViX y YouTube Liga MX Femenil

Santos vs León/ 19:00 horas/ FOX One

Chivas vs Querétaro/ 19:06 horas/ Amazon Prime, FOX One y Tubi

Rayadas vs Cruz Azul/ 20:00 horas/ ViX y YouTube Liga MX Femenil

Mazatlán FC vs Atlas/ 21:06 horas/ FOX One y Tubi

