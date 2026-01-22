El Pirru revela carta polémica a su hijo José Emilio

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Entre José María Fernández "El Pirru" y José Emilio, su hijo, hay una relación rota; el hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy compartió que se sentía decepcionado de su papá después de que condicionara su reconciliación, padre e hijo están distanciados desde hace años.

"El Pirru" le habría puesto como condición que le entregase el dinero que obtenga de la venta de la casa de Cuernavaca de Mariana Levy, fallecida en 2005, una actitud que decepcionó por completo a José Emilio, quien se prepara para ser actor.

Como respuesta, José María Fernández dio a conocer una carta dedicada a su hijo, una misiva que ya está dando de qué hablar por las fuertes palabras que se expresan.

"El Pirru", habló abiertamente del conflicto que mantiene desde hace años con su hijo José Emilio, dejó claro que la relación entre ambos está completamente fracturada.

En el texto, "El Pirru" hace primero un repaso por su vida personal y profesional, describiéndose como un hombre formado en valores, con una carrera sólida como arquitecto y empresario, y una trayectoria que —asegura— le permitió vivir con estabilidad económica.

"Soy afortunado en haber tenido dos padres maravillosos quienes me inculcaron valores, principios y una formación".

En el plano familiar, sostiene que siempre fue un padre presente y comprometido, negando cualquier abandono:

"Un hijo al que jamás abandoné desde los 7 meses cuando en mis brazos reclamaba a su madre".

Sin embargo, relata que la relación se quebró durante la adolescencia de José Emilio, a quien señala por problemas de conducta, consumo de drogas y conflictos constantes con la familia. Afirma que, pese a la insistencia de Ana Bárbara, decidió no denunciarlo "por la pena, el miedo y la compasión".

Uno de los episodios más delicados que narra es cuando, asegura, su propio hijo lo sacó de la casa cuando tenía 17 años, motivado —según él— por intereses económicos:

"Estaba ahí solo para probar hasta dónde era capaz de llegar un hijo por la ambición y el dinero no trabajado ni merecido".

"El Pirru" también rechaza la idea de que toda la responsabilidad recaiga en los padres y afirma tener la conciencia tranquila:

"No, no somos culpables del todo porque algunos tenemos las manos limpias y las conciencias tranquilas".

En otro fragmento que ha causado polémica, acusa a José Emilio de victimizarse públicamente y de usar a los medios para obtener beneficios económicos:

"Siendo capaz de fingir una reconciliación con tal de llamar la atención de algunos medios para que le tiren algunas monedas".

Incluso pone en duda las declaraciones de su hijo sobre supuestos ingresos por herencias:

"Aun cuando él dice que recibe más de 100 mil pesos mensuales por concepto de herencias".

El texto cierra con un mensaje contundente y definitivo, en el que "El Pirru" afirma que no teme quedarse solo y que su legado está en las relaciones que ha construido a lo largo de su vida:

"No Emilio, no moriré solo... moriré acompañado por mi mujer, mis hijos, hijastros, nietos y tantas familias y amigos sembrados con amor".

Uno de los fragmentos que más controversia ha generado en redes y en programas de espectáculos es cuando "El Pirru" sugiere que el comportamiento de su hijo no sólo responde a la educación recibida, sino a factores biológicos y de entorno, al referirse a "combinaciones genéticas fallidas" y "malas influencias" que, según él, empujan a algunas personas hacia "la vida fácil y sin trabajo".

Con esta declaración, el empresario parece que busca deslindarse de toda responsabilidad y dejar claro que, desde su perspectiva, hay decisiones y conductas que no dependen únicamente de la crianza.

La carta deja al descubierto una relación padre-hijo marcada por el resentimiento, la decepción y acusaciones mutuas que vuelven a colocar a la familia en el centro de la polémica mediática.

Mariana Levy, hija de la conductora Talina Fernández, estuvo casada con José María Fernández "El Pirru" cinco años, juntos tuvieron dos hijos: Paula y José Emilio; María, su primera hija, la tuvo con su primer esposo, Ariel López Padilla.