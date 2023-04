El recorrido de Andrés García antes de ser cremado

A-AA+

Se le cumplió el sueño a Andrés García, de morir en Acapulco, pero antes de que su cuerpo fuera incinerado, su familia realizó todo un recorrido por distintos puntos del puerto que fueron emblemáticos en la vida del histrión.

Así lo dio a conocer su viuda, Margarita Portillo, en las instalaciones de la casa de don Andrés, en donde se le dio el último adiós.

Incluso hubo algunos disparos al aire, tal como acostumbraba hacer el actor.

"La primera (parada fue) en el restaurante La Cabañita de mi comadre porque ahí era donde varias veces a la semana pedía su mojarra frita y sus frijoles de la olla, su arroz blanco porque le gustaba cómo se lo preparaban ahí", señaló a los medios de comunicación.

Respecto al segundo destino informó que fue en otro restaurante, éste que forma parte de los familiares de Portillo, lugar importante para ellos puesto que fue donde se conocieron.

"La segunda visita fue en el restaurante Tres Marías, que es donde me presentó mi sobrino Eddy, ahí nos conocimos, Andrés pasaba mucho tiempo ahí, yo lo veía llegar antes de que me lo presentaran con su Speedo (traje de baño).

"Y después me burlaba porque llegaba descalzo con su bikincito, yo creo que era porque se sabía bello, pero yo le hacía burla porque llegaba como los niños de aquí de la costa con la panza y las manchas de frijol en la panza".

Después de todo este recorrido el cuerpo llegó a la finca llamada "El paraíso" en donde el ataúd se colocó en la playa para despedirlo.

"La canción de ´Casquillos de mi cuerno´ dice que quieren que lo velen en su casa y así fue, yo soy costeña y aquí en mi pueblo esto no es tan raro (los balazos al aire), son costumbres que tenemos".

Así fue el último adiós

Durante este último momento con el féretro, estuvo presente Aracely Arámbula, quien aunque llegó tarde, alcanzó a despedirse de su amigo, con quien compartió escena en la obra "Perfume de gardenias".

"Andrés le tiene un cariño especial a Aracely porque fue pareja de Luis Miguel y le decía que la respetaba muy especialmente, le decía que era la muñequita más bonita.

"Aracely había tratado de contactarme y no había podido, dijo que estaba desesperada por encontrarnos y le dije que la iba a esperar", concluyó la viuda de Andrés García.

Las cenizas del primer actor serán esparcidas próximamente en la playa de su casa, tal como lo quiso.