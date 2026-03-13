"El renacido" vuelve al cine 10 años después

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El renacido", de

, cumple 10 años de haber llegado a cine y por ello ha sido "revivido" para ser

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por la cadenaen varias de sus salas.Se trata de una cinta que obtuvo los, Actor y Fotografía y aunque actualmente está disponible en, los paisajes, el sonido y la escena cumbre del ataque del oso al protagonista, merecen verla en pantalla grande.· La película está basada en la historia real de, un cazador de pieles que sobrevivió al ataque de un oso en la primera mitad del siglo XVIII y logró recorrer más de 300 kilómetros para buscar justicia sobre quienes lo abandonaron. La odisea real está en el libro "The revenant" de, quien conoció la historia de Glass.· Para darle veracidad a la cinta, se rodó acomo una escena en el, en Canadá. Y, aunque vegetariano, debió abandonar su dieta por unos momentos para comer hígado crudo de bisonte. Su actuación le valió su primer, premio al que ya había sido nominado en cinco ocasiones.· Laque luce DiCaprio es suya, sin extensión alguna. Losle añadían tierra y glicerina para lucir sucia de días. A González Iñárritu le preocupaba que el actor tuviera poco vello facial y no llenara la expectativa física, pero al final, la decisión valió la pena.· Emmanuel "El Chivo" Lubezki, ya con elpor "Gravedad" y "Birdman" en el bolsillo, fue el responsable de lade fotografía. Decidió filmar prácticamente con, por lo que apenas y se contaba con una hora y media para poder sacar adelante varias de las secuencias. Hubo días en las que ya no podían trabajar después de las 15:00 horas. Su trabajo le valió sude la Academia., quien acompaña al personaje de Hugh en su venganza, no lee guiones, pero lo acepta después de informarse a su manera de la historia. Y para "El renacido" no fue la excepción, pues recibió una llamada de Di Caprio quien le aseguró que debía leer una historia en la que el participaría y era maravillosa. Contra su costumbre, Hardy leyó las primeras páginas y aceptó tras entrevistar con González Iñárritu.· La osa (sí, es hembra) que ataca al personaje central fue creada por computadora. Corrió a cargo de, colaborador en, fundada por George Lucas. Se trabajó por varias semanas en la coreografía y el equipo de efectos visuales estuvo muy cerca del rodaje a fin de que el oso virtual machara perfectamente con los movimientos del actor. Cuando se filmó, algunas personas movían las hierbas que luego complementarían el cuadro., decidió que en varias escenas se escuchara elpegar en los micrófonos, para darle un aire natural a lo que se escuchaba. Esto ayudó, también, a que los diálogos sonaran más intensos.· La exigencia del rodaje hizo que varios se bajaran del barco. El equipo de trabajo se quejó por los retrasos, lo que consideraban poca seguridad yextremas pues se llegaba a tener hastade temperatura. Entre 15 y 20 personas (de 300) salieron de la producción. Una de ellas incluso declaró a un medio estadounidense ser "un".· Aunque eloriginal se calculó ende dólares muy pronto pasó a los 95 millones. Las complicaciones y el cambio de país volvieron a elevarlo hasta alcanzar losde dólares.