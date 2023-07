El zoológico de Chapultepec en el cine mexicano

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Aunque es un sitio de visita obligada para los capitalinos y turistas, el zoológico de Chapultepec ha tenido mínima presencia en el cine mexicano. Pocas películas muestran registro de ellos, siendo las dos más localizables "El bolero de Raquel", protagonizada por Mario Moreno "Cantinflas", y "Güeros", llevando en los roles principales a Tenoch Huerta, Leonardo Ortizgris y Sebastián Aguirre.

En la primera, filmada en 1957, muestra al personaje central recorriendo el zoológico en compañía de un huérfano del que se convierte en tutor.

En algún momento, junto con otros visitantes, se detienen para observar a jirafas y tigres, mientras a su alrededor la vida cotidiana del lugar muestra a sus vendedores de globos, grupos escolares, hombres de traje y mujeres de servicio en casa, quienes llevan de paseo a otros niños.

Cuando llegan con los camellos, luego de ver osos polares y elefantes, "Cantinflas" le asegura al pequeño que los dromedarios y los hombres son muy parecidos.

"Por ejemplo, los camellos pueden pasar varios días comiendo sin beber; y los hombres se pueden pasar varios días, bebiendo sin comer", dice.

Otra secuencia los coloca aventando cacahuates a la jaula de los mandriles, algo que hoy ya no se permitiría.

En "Güeros" el personaje de Ilse Salas le tapa los ojos al de Tenoch Huerta y lo conduce por un tramo del zoológico hasta llegar a la jaula del tigre.

Ahí Huerta observa detenidamente al animal. A lo largo de la película, cada que se refiera a sus ansiedades, hará alusión a esos seres rayados.

Previo a su fundación en 1923, se realizaron algunas películas en el bosque, probablemente donde ahora se encuentran las instalaciones del zoológico.

Las primeras imágenes datan de 1896 y muestran a Porfirio Díaz montando a caballos entre los árboles, mismo año en que el realizador Gabriel Veyre recreó el duelo a muerte que sostuvieron dos diputados años atrás, uno de los cuales falleció por las heridas.

Algo más cercano a ello fue la versión "Santa" de 1918, bajo la dirección de Luis G. Peredo, donde se observan al fondo imágenes del lago y el Castillo de Chapultepec, inmueble que varias veces ha sido tomado como locación.

Y si usted recordó "No se aceptan devoluciones" y sus escenas en un zoológico, le debemos aclarar que no fue el de Chapultepec, sino uno ubicado en Aragón, cercano al aeropuerto internacional.