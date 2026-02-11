logo pulso
Eladio González Garza, pionero del doblaje, fallece a los 90 años

Con una trayectoria de más de 50 años, Eladio González fue reconocido por la ANDA y activo en teatro hasta 2021.

Por El Universal

Febrero 11, 2026 01:38 p.m.
A
Eladio González Garza, pionero del doblaje, fallece a los 90 años

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El actor mexicano de doblaje

Eladio González Garza
, alias "Layo" o "Layito", falleció a los 90 años

, la noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes; fue la primera voz de Pitufo Filósofo en "Los Pitufos".
"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Eladio González Garza. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!", se lee.
Eladio González fue un actor de doblaje mexicano, conocido por ser la voz de Bo Duke en la serie de televisión "Los Dukes de Hazzard", así como en su versión animada, y Rayo de Plata en "Halcones Galácticos"; también fue la primera voz de Pitufo Filósofo en "Los Pitufos".
Fue pionero de la televisión en Monterrey; en 2017, la ANDA le otorgó una Medalla de Oro por 50 años de trayectoria artística ininterrumpida. Hasta 2021, seguía activo en la compañía de teatro de Nena Delgado.

