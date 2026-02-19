Embisten y dan muerte a motociclista en Constitución
Un motociclista perdió la vida al ser embestido por el conductor de un vehículo que se da a la fuga.
Los hechos, cerca de las 12:00 horas de este jueves en avenida Constitución a la altura de calle de Brasil, frente al panteón Españita.
Al llegar paramédicos de la Cruz Roja lo encontraron al sin signos vitales.
Peritos de la SSPC capitalina iniciaron con las primeras diligencias.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Diablero" de Abastos deberá enfrentar un proceso penal
El video difundido muestra la agresión de un cargador a un motociclista, lo que ha motivado acciones legales y de vigilancia.
no te pierdas estas noticias
Aseguran a sujeto por homicidio en Las Camelias
Redacción
Las indagatorias de este suceso comenzaron la noche del 31 de diciembre de 2025
Cae Enrique "N", presunto feminicida de Villa de Reyes
Redacción
Los hechos se suscitaron a inicios de febrero de 2026