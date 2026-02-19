Embisten y dan muerte a motociclista en Constitución

Un motociclista perdió la vida al ser embestido por el conductor de un vehículo que se da a la fuga.

Los hechos, cerca de las 12:00 horas de este jueves en avenida Constitución a la altura de calle de Brasil, frente al panteón Españita.

Al llegar paramédicos de la Cruz Roja lo encontraron al sin signos vitales.

Peritos de la SSPC capitalina iniciaron con las primeras diligencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí