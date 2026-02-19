logo pulso
Embisten y dan muerte a motociclista en Constitución

Por Redacción

Febrero 19, 2026 01:05 p.m.
A
Embisten y dan muerte a motociclista en Constitución

Un motociclista perdió la vida al ser embestido por el conductor de un vehículo que se da a la fuga.

Los hechos, cerca de las 12:00 horas de este jueves en avenida Constitución a la altura de calle de Brasil, frente al panteón Españita.

Al llegar paramédicos de la Cruz Roja lo encontraron al sin signos vitales

Peritos de la SSPC capitalina iniciaron con las primeras diligencias

