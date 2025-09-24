Elvis Presley planeó asesinato por amante de Priscilla

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ser la esposa de Elvis Presley implicaba para Priscilla vivir no sólo la riqueza, la fama y el lujo, sino también momentos llenos de tensión y episodios oscuros.

La empresaria de 80 años ha hecho fuertes revelaciones sobre los últimos días que pasó junto al "Rey del Rock and Roll" como matrimonio en la década de 1970, cuando ella inició un romance extramatrimonial con su instructor de kárate, Mike Stone.

En su reciente libro de memorias "Suavemente, como te dejo: la vida después de Elvis Presley", obtenido por Fox News, Priscilla relata cómo se inscribió en clases de artes marciales para intentar impresionar a su marido, después de descubrir la infidelidad de Elvis a través de cartas manuscritas que le enviaban otras mujeres.

"Cuando giré la llave en el buzón, lo que se derramó no eran facturas ni correo basura. El buzón estaba lleno de cartas de chicas... Por fin tenía en mis manos una prueba escrita de lo que siempre había temido. Estaba profundamente dolida, pero también furiosa. Llamé a Elvis y le exigí una explicación... Cuando esa táctica fracasó, recurrió a decir que todas las chicas mentían", contó Priscilla.

Fue entonces que, al convivir con Mike, la relación de amistad se convirtió en una aventura, lo que enfureció enormemente a Elvis cuando se enteró, culpando directamente al entrenador.

"A Elvis le resultaba insoportable la idea de que yo estuviera con otro hombre", escribió.

Priscilla agregó que, después de que decidió irse de casa poco después de 1972, Elvis le dijo a su equipo que el coach debía morir, e incluso le pidió a Joe Esposito, su histórico road manager, que contratara a un asesino a sueldo. Según Priscilla, Joe también era conocido por pertenecer a la llamada "Mafia de Memphis".

"Cuando me ofrecí a llevar a Lisa (Marie Presley) a Las Vegas para uno de los espectáculos de Elvis, Joe me desaconsejó hacerlo. Verme podría enfadar a Elvis. Con el tiempo, y gracias a la persuasión de su padre y de los chicos, Elvis se fue calmando y abandonó la idea de matar a Mike, gracias a Dios", escribió.

Priscilla y Elvis tuvieron una única hija, Lisa Marie Presley, quien falleció el 14 de julio de 2023 a los 54 años. Por su parte, Priscilla y Mike Stone estuvieron juntos durante tres años, separándose en 1975. Elvis murió dos años después, en 1977, a los 42 años.

Priscilla también mencionó que, tras descubrir la aventura, Elvis tuvo relaciones con ella y la forzó en cierta medida, aunque eso no fue lo que la llevó a solicitar el divorcio.

"No me fui por culpa de Mike Stone. Y no me fui porque Elvis me hubiera obligado cuando se enteró de lo de Mike. No lo hizo. Elvis se había sentido castrado. Necesitaba demostrarse a sí mismo y a mí que podía hacer el amor 'como un hombre de verdad', tal como se imaginaba que lo hacía un maestro de kárate. Me hizo el amor con fuerza, no a la fuerza.

"Faltaba su habitual ternura y consideración hacia mí. Fue emocionalmente hiriente y dejó un recuerdo infeliz de mi última experiencia de intimidad sexual con Elvis. Pero no fue la razón por la que me fui", escribió.

Priscilla siempre ha afirmado que Elvis fue el amor de su vida, aunque ella necesitaba conocer el mundo fuera de su relación. Su historia comenzó en 1959, cuando ella tenía 14 años y él servía en el ejército en Alemania.