Dice el Verde que Sánchez Zumaya “no es oposición”

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, afirmó que la reciente afiliación de Gerardo Sánchez Zumaya a Morena no lo convierte en una verdadera oposición política en San Luis Potosí.

“Si él fuera una buena oposición, estaría sobre su proyecto propio y no necesitaría anclarse a un partido político o con una plataforma. Todo mundo es libre de afiliarse o incluirse en cualquier partido político, pero para nosotros, no ha sido ni ha sido en ningún momento un tema de oposición”, declaró.

El pasado lunes, Sánchez Zumaya formalizó su afiliación a Morena en las oficinas del partido, donde fue recibido por la presidenta estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez. Durante el acto, el empresario indicó que busca “sumar a la transformación y llevar a San Luis Potosí a buen puerto.”

El dirigente del PVEM también mencionó cuestionamientos sobre los recursos de Sánchez Zumaya, señalando que primero se debería analizar de dónde provienen y cómo se utilizan, antes de evaluar su capacidad como oposición política de cara a 2027.

“Creo que lo primero, es ver de dónde se sacan los recursos, de dónde gasta y de dónde obtuvo recursos, antes que ver si va a ser una oposición política electoral en el 2027”, añadió.

Segura Morquecho, sostuvo que la incorporación de Sánchez Zumaya a Morena no representa un desafío para el PVEM ni para la administración del gobernador Ricardo Gallardo. Para él, según indicó, la oposición política en la entidad debería basarse en proyectos independientes, por lo que la afiliación del empresario no modifica el panorama político local hacia los próximos comicios.