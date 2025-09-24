Tras persecución, capturan a cuatro sujetos armados

Oficiales de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron a cuatro hombres que portaban un arma de fuego y trataron de evadir a las autoridades huyendo a bordo de un vehículo sedán por diversas calles del cuadrante sur de la ciudad.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial federal, además se sigue una línea de investigación por su posible relación con delitos como robo y narcomenudeo.

El hecho se registró la madrugada del lunes sobre prolongación Coronel Romero, donde los agentes municipales observaron a los ocupantes de un vehículo Volkswagen Jetta gris ingiriendo bebidas alcohólicas. Al indicarles que detuvieran la marcha, los sujetos hicieron caso omiso, iniciando una persecución que concluyó en las calles Ignacio Zaragoza y Primera Norte, en la colonia General I. Martínez.

Tras detener el vehículo, los oficiales realizaron una inspección en el interior y localizaron una pistola calibre .9 mm, marca Ruger, sin cartuchos. En ese momento, se informó a los tripulantes sobre el probable delito de portación de arma prohibida y se les dio a conocer el procedimiento legal correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los detenidos fueron identificados como Luis Manuel “N” de 30 años, José Ricardo “N” de 21 años, conductor y copiloto, así como los pasajeros Daniel “N” y César “N”, de 19 y 20 años respectivamente.

Cabe señalar que la Dirección de Tecnologías e Inteligencia Social de la Secretaría de Seguridad mantiene una línea de investigación en la que se presume que los involucrados podrían estar relacionados con otros hechos delictivos de alto impacto en la zona metropolitana.

Por ello, se ha compartido la información con la Fiscalía General del Estado para el seguimiento correspondiente y por lo pronto, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que determinará su situación legal.