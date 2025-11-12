Emiliano Aguilar defiende a Majo Aguilar de los rumores de adicción

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Emiliano Aguilar salió al frente para defender a su prima, la cantante Majo Aguilar, luego de que surgieran rumores sobre un supuesto abuso de sustancias.

El hijo mayor de Pepe Aguilar desmintió las versiones que hablaban de una posible internación en una clínica de rehabilitación, aclarando que Majo no tiene ningún problema con drogas.

En una entrevista con "De primera mano", Emiliano expresó: "No, están mal. Yo conozco a mi prima... yo fumo marihuana, ella no. Ella es antidrogas, macizo".

Además, destacó que Majo siempre ha sido firme en su postura contra los estupefacientes, y recordó un incidente en el que le ofreció marihuana y ella se negó. "Es más, me va a regañar por esto, pero no me importa. Yo una vez estaba fumando marihuana y le dije: '¿Quieres?' y me dijo: 'No, no, no'. Ella no fuma, por eso me parece raro que hayan dicho eso", comentó.

Hasta el momento, Majo no ha respondido a los rumores ni a las declaraciones de su primo. No obstante, se sabe que ambos mantienen una relación cordial.

El periodista Gabo Cuevas, en el programa "Dulce y Picosito", reveló detalles sobre la supuesta relación de Majo con las sustancias. Cuevas mencionó que la intérprete habría pasado por un proceso de rehabilitación, según lo que le comentó una persona cercana a ella: "Me dijeron que Majo es una persona que se rehabilitó, y me lo dijo alguien que la ayudó", explicó.

Además, Cuevas narró un incidente ocurrido en una fiesta, cuando Majo supuestamente se desvaneció y fue llevada al hospital: "La razón por la que Pepe no empatizaba tanto era porque, cuando Majo estuvo con Gil Cerezo, en una fiesta en un restaurante bar exclusivo, tuvieron que llamar a una ambulancia porque se desvaneció por algo que había consumido", indicó.

El periodista aseguró que la intervención médica fue clave para que Majo superara este episodio. "Salió en ambulancia por una sobredosis, pero es admirable porque ha salido adelante. A partir de ahí, se atendió porque tuvo un problema con esas sustancias blancas", agregó.

No se especificó qué sustancias habría consumido Majo, pero se mencionó que el incidente ocurrió en mayo.