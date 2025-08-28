Emiliano Aguilar defiende a su madre de ataques de Pepe Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 28 (EL UNIVERSAL).- Los Aguilar siguen dando de qué hablar, Emiliano, el hijo mayor de Pepe, está indignado por las recientes declaraciones que dio su papá sobre su madre Carmen Treviño, quien de acuerdo con una entrevista que ofreció el cantante de 57 años, no sólo se llevó a Emiliano a escondidas de él, sino que le dejó vacía la casa, pues se llevó todo.

Dicha declaración no fue del agrado de Emiliano, quien hace unos días compartió en sus redes lo mal que le hizo sentir esos comentarios de su padre, los cuales asegura son mentira, y agrega que aunque fueran verdad, no debió decirlos y hacer quedar mal a su madre.

Emiliano, quien actualmente no le habla a su papá, ha reconocido públicamente la labor de su mamá para sacarlo adelante, admitió que lamenta no haber crecido cerca de su papá, tal y como sí ocurrió con sus tres medios hermanos: Leonardo, Aneliz y Ángela.

En uno de los videos donde Emiliano defiende a su madre Carmen Treviño, la excantante y exesposa de Pepe agradece el respaldo de su hijo, y se suma al llamado de Emiliano de romper el silencio ante la mentira.

"Te amo mi Emy. Ya llegó el momento en que no hay que callar...No se vale, juntos lo sufrimos, tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Mi apoyo incondicional siempre No más mentiras. Gracias mi soldado", se lee.

Aunque Emiliano, quien forja su carrera musical de manera independiente en el rap, reconoció que alguna vez dijo que nunca hablaría mal de su padre, sin embargo, asegura que le indignó mucho lo que Pepe Aguilar dijo de su mamá en la reciente entrevista con Pati Chapoy.

Emiliano compartió un video en el que aparece hablando su abuelo Antonio Aguilar sobre la importancia de la seguridad en sí mismos.

"¿Así o más claro? nomás para que no se les olvide (nunca hay qué humillar), palabras sabias del mero jefe", escribió.

Emiliano tiene una hija llamada Ángela, nieta que aún no conoce personalmente Pepe Aguilar.