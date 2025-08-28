logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Analizan peatonalizar calles del centro de Soledad

Las vialidades consideradas para integrarse a este plan son Hidalgo, Juárez y Matamoros

Por Samuel Moreno

Agosto 28, 2025 02:12 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

El presidente municipal de Soledad, Juan Manuel Navarro, anunció que su gobierno impulsará la creación de un centro histórico en el corazón del municipio, proyecto que contempla la peatonalización de varias calles aledañas a la plaza principal para rescatar la vida cultural y comercial de la zona. 

De acuerdo con el edil, las vialidades consideradas para integrarse a este plan son las calles Hidalgo, Juárez y Matamoros, así como otros accesos inmediatos a la plaza, en un esquema similar al cierre vial que cada año se implementa durante la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE). La intención es generar un espacio seguro y atractivo para el turismo, al tiempo que se preserva la dinámica comercial del primer cuadro.

Navarro subrayó que la propuesta se trabaja bajo un esquema de diálogo y consenso con los comerciantes establecidos, a quienes se les ha planteado que la peatonalización no busca afectar sus ventas, sino por el contrario, detonar mayor afluencia de visitantes.

"Queremos mostrarles los beneficios de transformar la plaza y sus alrededores en un punto de encuentro más ordenado y con identidad, pero la decisión final será en conjunto con ellos", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El alcalde soledense adelantó que la conversión del actual edificio de la Presidencia Municipal en un museo complementará este proyecto, una vez que las oficinas se trasladen a la nueva unidad administrativa. Con ello, se busca no solo ahorrar en rentas, sino también darle un valor cultural al inmueble y fortalecer el atractivo del primer cuadro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Todos somos Alitos", dice Sara Rocha tras trifulca en el Senado
Todos somos Alitos", dice Sara Rocha tras trifulca en el Senado

"Todos somos Alitos", dice Sara Rocha tras trifulca en el Senado

SLP

Ana Paula Vázquez

La lideresa estatal convocó a movilizaciones en contra de la 4T

Analizan peatonalizar calles del centro de Soledad
Analizan peatonalizar calles del centro de Soledad

Analizan peatonalizar calles del centro de Soledad

SLP

Samuel Moreno

Las vialidades consideradas para integrarse a este plan son Hidalgo, Juárez y Matamoros

Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas, asegura la STPS
Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas, asegura la STPS

"Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas", asegura la STPS

SLP

Rubén Pacheco

Crisógono Sánchez no precisó cuántas compañías, pero "ya es de manera gradual", señaló

Repondrá el PRI proceso contra Galindo
Repondrá el PRI proceso contra Galindo

Repondrá el PRI proceso contra Galindo

SLP

Ana Paula Vázquez

El fallo judicial contra la expulsión del alcalde no es un caso concluido, dijo Sara Rocha