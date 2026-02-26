Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte
Aguilar decidió enfrentar al agresor y mantiene una postura tranquila ante las amenazas.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El raperoEmiliano Aguilar , hijo de Pepe Aguilar, reveló recientemente que ha sido víctima de amenazas de muerte
y mensajes intimidatorios a través de Instagram.
En su cuenta, el intérprete, quien vive en Jalisco, relató a sus seguidores que hace algunos meses comenzó a recibir advertencias.
"Había una persona que constantemente me mandaba textos, de que me iba a matar y que me iba a encontrar y no sé qué, y eran constantes", comenzó.
Emiliano detalló que, aunque suele recibir mensajes similares, este individuo era particularmente insistente. Sin embargo, lejos de asustarse, decidió confrontarlo.
"Le dije...¿qué onda carnal?, hay que vernos a ver si es cierto", aseguró.
El músico explicó que cuando acudió a ver a su supuesto agresor, no lo encontró. Además, decidió tomar la situación con calma y recordó que muchas veces este tipo de acoso se queda solo en palabras en las redes.
"No van a hacer nada, absolutamente nada. Mañana haré un video, pasado mañana haré un video y nadie va a hacer nada", concluyó.
Emiliano Aguilar recibe apoyo de sus seguidores
Aunque Aguilar se mostró tranquilo a pesar de lo preocupante que pudo parecer la anécdota, sus seguidores sí mostraron inquietud.
Recibió comentarios animándolo a enfocarse en su carrera:
"Eres muy bueno".
Otros lo aconsejaron para que se cuidara y no se expusiera:
"Tampoco le busques, por fa", escribió una usuaria.
Asimismo, recibió mensajes de aliento.
