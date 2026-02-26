Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El rapero

, hijo de Pepe Aguilar, reveló recientemente que ha sido víctima de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

intimidatorios a través deEn su cuenta, el intérprete, quiena susque hace algunos meses comenzó a recibir advertencias."Había unaque constantemente me mandaba textos, de quey que me iba a encontrar y no sé qué, y eran", comenzó.Emiliano detalló que, aunque suele recibir, este individuo era particularmente insistente. Sin embargo, lejos de asustarse,...¿qué onda carnal?,a ver si es cierto",El músico explicó que cuando acudió a ver a su supuesto agresor,. Además, decidiócon calma y recordó que muchas veces este tipo de acoso se queda solo en palabras en las redes.nada, absolutamente nada. Mañana haré un, pasado mañana haré uny nadie va a hacer nada",recibede susAunque Aguilar se mostróa pesar de loque pudo parecer la, sussí mostraron inquietud.Recibióanimándolo a enfocarse en su carrera:".Otros lo aconsejaron para que se, por fa", escribió una usuaria.Asimismo, recibióde