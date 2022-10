Emily in Paris: los nuevos personajes de la temporada 3

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- "Emily in Paris" es un drama romántico creado por Darren Star para Netflix. La serie tuvo el estreno de la segunda temporada en 2021, luego de las críticas de la prensa francesa por cambiar o modificar significativamente algunas tradiciones de la cultura parisina. Este 21 de diciembre se estrenará la tercera temporada y ya se conocen algunos detalles.

La tercera temporada de "Emily in Paris" estará disponible a finales de este 2022 y el personaje de Lily Collins tendrá que seguir aprendiendo y saliendo adelante entre sus obligaciones de trabajo, los amigos y los romances que surjan en esta entrega, que tendrá 10 capítulos llenos de historias, no solo de Emily Cooper sino de otros de la serie.

La fecha de estreno ya se conoce y por lo tanto los fans esperan con ansias la tercera temporada. Pero lo que también se ha dado a conocer son las caras que interpretarán dos personajes nuevos en la historia. Los actores que se unirán al reparto como estrellas invitadas son: Paul Forman y Melia Kreiling.

Nicolás de León será el nuevo personaje que se sumará a la historia y a la vida de Emily Cooper, de la mano de Paul Forman. Este encarnará a un príncipe heredero, un ejecutivo muy obediente a los deseos y al poder de su familia. La conexión con la protagonista del relato será de tipo emocional y dará que hablar.

Por su parte, Melia Kreiling encarnará a Sofía Sideris, una artista griega que llega a París para dar a conocer sus obras en la galería de Camille (Camille Razat). Lo que sucederá es que la vida de esta joven talentosa se verá envuelta en un giro inesperado por una historia de amor. El contexto para ubicación de los fans, será un año después de que Emily Cooper se haya mudado de Chicago a la ciudad francesa para ir en busca del trabajo de sus sueños.