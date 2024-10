Eminem anuncia que se convertirá en abuelo

El cantante Marshall Bruce Mathers, mejor conocido como Eminem, debutará como abuelo, pues su hija Hailie Jade se convertirá en mamá.

El rapero de 51 años dio a conocer la noticia a través del video musical "Temporary", el cual forma parte de su nuevo disco "The Death Of Slim Shady (Coup De Grace)", y aunque el cantante ha mencionado a su hija en varias de sus canciones, en esta ocasión todo es aún más especial.

En el tema se incluye el momento en el que Hailie Jade, de 28 años, quien se casó en mayo con Evan McClintock, le da la noticia a su padre entregándole una camiseta personalizada de los Detroit Lions que dice "Abuelo" en la espalda.

En el emotivo momento Eminem sostiene en una mano una ecografía del bebé; el video de la canción también incluye varios momentos de la juventud del rapero junto a su hija Hailie, incluido el día de la boda.

Eminem es considerado el responsable de popularizar el hip hop y el rap como los géneros musicales más escuchados a nivel mundial, suma 15 premios Grammy, 8 American Music Awards, un Oscar, un Emmy y el sello de pertenencia al Salón de la Fama del Rock And Roll.