"En Andor el dolor es real, el amor es puro", dice Tony Gilroy

Tony Gilroy, la mente maestra detrás de "Andor", confirmó que ya están en la etapa de producción de la que será la segunda temporada de este thriller espacial protagonizado por Diego Luna.

"Empezamos a filmar el lunes pasado", dijo Gilroy en una entrevista reciente por videollamada. "Recién comenzamos y estaremos filmando hasta agosto, se requiere todo ese tiempo... Luego hay todo un proceso largo para hacer la música y los efectos visuales, ese es otro proceso, pero ya empezamos a filmar".

El último capítulo de la primera temporada de esta serie de Star Wars se estrenó a fines de noviembre y aquellos que no siguieron el estreno de capítulo por capítulo pueden verla ahora en maratón en el servicio de streaming Disney+.

"Para mí era muy emocionante tener un capítulo nuevo cada semana", dijo Gilroy. "Pero sé que hay mucha gente que estaba esperando a verla hasta que todos los capítulos estuvieran disponibles... lo lindo es que tuvieron las dos opciones, quien esperó la puede ver ahora y los que la quieran ver de nuevo lo pueden hacer, es lo mejor".

Gilroy, quien fue nominado al Oscar a mejor dirección y mejor guion por "Michael Clayton", ha aumentado exponencialmente su involucramiento con Star Wars.

"Vi la película original en el '77 lo recuerdo muy, muy vívidamente, realmente fue como un evento, más que simplemente una película", señaló. Tras esa primera experiencia le siguió la pista a la saga, pero no era un gran fanático. Hasta que llegó la película "Rogue One" ("Rogue One: Una historia de Star Wars") de 2016, en la que fue colaborador, pero más de forma externa.

"Y ahora he estado metido tres años en 'Andor', así que ya soy bastante parte de la comunidad", señaló.

Algo que cautivó a la crítica y a los seguidores es que la serie se realizó principalmente en locaciones reales en Gran Bretaña evitando la tentación de los estudios cerrados y las pantallas verdes, incluso pese a los protocolos estrictos por la pandemia.

"En la primera temporada estábamos muy restringidos por el COVID, extremadamente", dijo Gilroy. "Lo más lejos a donde podíamos ir para filmar era Escocia... Ahora podemos ir un poco más lejos, no puedo decir adónde iremos, pero saldremos de Reino Unido para algunas cosas".

Fiel al tono sobrio y realistamente crudo establecido "Rouge One", "Andor" revela a través de la vida del insurrecto Cassian Andor (Luna) los motivos que han llevado a la Rebelión contra el Imperio, que mantiene a las clases privilegiadas muy por encima del grueso de la población y cuya opresión se hace latente en todos los rincones de la galaxia. Genevieve O'Reilly, Forest Whitaker, Adria Arojona, Kyle Soller, Faye Marsay, Fiona Shaw y Stellan Skarsgård completan el elenco.

"Hay una revolución en camino, hay una Estrella de la Muerte en construcción, sabemos qué es lo que va a pasar en cinco años, el conflicto que viene es enorme, así que nuestra serie se trata realmente de lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a las personas de a pie", apuntó Gilroy.

"Tienes dos opciones, te puedes quedar por encima y verlo de lejos o adentrarte y una vez que estás ahí es real, las cosas en juego son reales, los sacrificios son reales, el dolor es real, la traición es dura, el amor es puro, sería un delito lidiar con este material y no tratarlo con una verdad emocional", agregó el productor.

En la primera temporada Cassian, cuyo mundo y comunidad original son destruidos por fuerzas imperiales, aprende el valor de la libertad de la peor manera al quedar preso. Pero esta premisa se eleva a un plano superior cuando los actos del Imperio contra sus súbditos dejan entrever su terror por perder el control. "La opresión es la máscara del miedo", dice un narrador.

Gilroy consideró que, a pesar de que existen graves actos contra la población en diferentes partes del mundo, la serie no sólo resuena con la actualidad sino con diferentes momentos de la historia.

"Creemos vanidosamente que vivimos en una época en la que todo es nuevo, que somos las únicas personas que han pasado por esto, que hemos tenido esclavitud u opresión, líderes malos", dijo. "Hay cosas que cambian y mejoran, pero en general le puedes mostrar nuestra historia a alguien de hace mil años y dirían 'yo reconozco esto, sé de qué se trata'. Hay algo tristemente universal sobre los eventos que se muestran en la serie".