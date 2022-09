En la oscuridad

Ciudad de méxico. - Selena Gómez lanzará un documental acerca de su vida, titulado “My mind and me”, a través del que se retrata una de las etapas más oscuras de su vida; cuando, hace seis años, a tan meses de fue diagnosticada con lupus, y síntomas de la enfermedad llegaron acompañados de la ansiedad y depresión, que la distanciaron del ojo público en uno de los momentos más exitosos de su carrera.

Esta semana, la cantante de 30 años, publicó adelanto de su proyecto, documental biográfico. El proyecto estuvo a cargo del cineasta Alek Keshishian, quien creó “En la cama con Madonna” (1991), documental que más ganancias ha generado de todos los tiempos, según FilmAffinity.

Keshishian trabajó de la mano de Selena para viajar a través del tiempo y difíciles momentos a los que se enfrentó, cuando tenía 24 años. El documental inicia en 2016, cuando recogía frutos con “Revival”, segundo álbum.

Con esa producción, se posicionó entre las 6 mujeres que lograron que tres sencillos de mismo álbum se colocaran en la cima. “Revival” la llevó a emprender gira mundial, a lo largo de Norteamérica, Oceanía y Asía; aunque planeaba América del Sur y Europa, pero no se concretaron, ya que atravesaba ansiedad, depresión y ataques de pánico por lupus diagnosticado en 2015.

El documental que llegará a streaming, por Apple TV, dará cuenta del proceso que tuvo que enfrentar para alcanzar el estado de paz que ahora la invade: “Después de años en el centro de atención, Selena alcanza un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanza un nuevo pico, giro inesperado la lleva a la oscuridad”.

En 2016, se mostró más vulnerable, al recibir el premio por Mejor Artista de Pop/Rock en American Music Awards, donde dio discurso que fue aplaudido por honestidad: “Lo tenía todo, y estaba completamente rota por dentro. Mantuve compostura para no decepcionarlos. Pero me pasé de la raya tanto que me decepcioné a mí misma”, dijo.