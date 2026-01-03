en otro escándalo

El actor y cantante estadounidense Will Smith ha sido demandado por el violinista que trabajaba en su última gira, quien le ha acusado de acoso sexual, despido injustificado y represalias, informa la revista Variety, imputaciones que él ha rechazado.

En la demanda, presentada ayer y a la que han tenido acceso medios como Variety o la cadena Fox, el músico Brian King Joseph incluye a Smith y a la gerencia de Treyball Studios como acusados.

El violinista acusa directamente al actor de "comportamiento depredador" y de "preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual" durante la gira en la que participó la primavera pasada y que llevaba como nombre "Basada en una historia real: 2025", indican ambos medios.

La demanda alega que Smith contrató a Joseph en noviembre de 2024 para actuar en un espectáculo en San Diego y, posteriormente, fue invitado a unirse a su gira de 2025 y a tocar en su próximo álbum.

A medida que su relación se estrechaba, Smith le dijo a Joseph: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más", entre otras expresiones similares, según la demanda.

Joseph, quien previamente compitió en el programa de televisión "America´s Got Talent", se unió a la primera etapa de la gira de Smith en marzo de 2025 para un concierto en Las Vegas, donde se habían reservado habitaciones de hotel para la banda y el equipo.

En su demanda afirma, según Variety, que su bolso, que contenía la llave de su habitación, estuvo perdido durante varias horas antes de que la gerencia lo encontrara y se lo devolviera, y que sus miembros eran los "únicos con acceso a (su) habitación".

Más tarde esa noche, Joseph regresó y descubrió que alguien había entrado ilegalmente en la habitación y había dejado varias pertenencias, incluyendo toallitas húmedas, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía: "Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F".

El violinista interpretó el mensaje como una advertencia de que "un desconocido pronto regresaría a su habitación para tener relaciones sexuales" con él.